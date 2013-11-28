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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 07 лис, 2019 14:42
Мне еще нет, но я сам виноват, заявление и реквизиты поздно отправил, только на прошлой неделе.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 07 лис, 2019 14:56
lrs7719 написав: zzzzzz написав:
ЮНАФ+ЦЕЕН
ЧП за 3 квартала -363 млн ( 2018 +4,726 млрд )
ЧП за 2 квартала +18 млн ( 2018 +2,061 млрд )
ЧП за 1 квартал +296 млн ( 2018 +1,261 млрд )
Узнаю руку мастера! (С) Просто царь Мидас - все сразу превращает в золото...
слуга есть у него, да, редкий царь Пидас.
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Tzar Dyvid
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Додано: Чет 07 лис, 2019 16:20
zzzzzz написав:
Мне еще нет, но я сам виноват, заявление и реквизиты поздно отправил, только на прошлой неделе.
по джимейлу с ЭЦП отправлял, обработали почти сразу.
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UX-2019
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Додано: Чет 07 лис, 2019 17:29
Коломойский использует "Центрэнерго" в ущерб государству – Корольчук https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 56848.html
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Yuri_Z
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