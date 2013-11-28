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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Почему у Вас нет акций Apple?

Идеи: портфель 2.9 5 30
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Позже куплю
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А так можно было?
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2
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:42

Мне еще нет, но я сам виноват, заявление и реквизиты поздно отправил, только на прошлой неделе.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:56

  lrs7719 написав:
  zzzzzz написав:ЮНАФ+ЦЕЕН

ЧП за 3 квартала -363 млн ( 2018 +4,726 млрд )
ЧП за 2 квартала +18 млн ( 2018 +2,061 млрд )
ЧП за 1 квартал +296 млн ( 2018 +1,261 млрд )



Узнаю руку мастера! (С) Просто царь Мидас - все сразу превращает в золото...



слуга есть у него, да, редкий царь Пидас.
Tzar Dyvid
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:20

  zzzzzz написав:Мне еще нет, но я сам виноват, заявление и реквизиты поздно отправил, только на прошлой неделе.

по джимейлу с ЭЦП отправлял, обработали почти сразу.
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:29

Зе! банда

Коломойский использует "Центрэнерго" в ущерб государству – Корольчук
https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 56848.html
Yuri_Z
 
Повідомлень: 54
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