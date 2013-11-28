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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:42

Мне еще нет, но я сам виноват, заявление и реквизиты поздно отправил, только на прошлой неделе.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:56

  lrs7719 написав:
  zzzzzz написав:ЮНАФ+ЦЕЕН

ЧП за 3 квартала -363 млн ( 2018 +4,726 млрд )
ЧП за 2 квартала +18 млн ( 2018 +2,061 млрд )
ЧП за 1 квартал +296 млн ( 2018 +1,261 млрд )



Узнаю руку мастера! (С) Просто царь Мидас - все сразу превращает в золото...



слуга есть у него, да, редкий царь Пидас.
Tzar Dyvid
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:20

  zzzzzz написав:Мне еще нет, но я сам виноват, заявление и реквизиты поздно отправил, только на прошлой неделе.

по джимейлу с ЭЦП отправлял, обработали почти сразу.
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:29

Зе! банда

Коломойский использует "Центрэнерго" в ущерб государству – Корольчук
https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 56848.html
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:05

  UX-2019 написав:
  zzzzzz написав:Мне еще нет, но я сам виноват, заявление и реквизиты поздно отправил, только на прошлой неделе.

по джимейлу с ЭЦП отправлял, обработали почти сразу.
По причине того, что сейчас живу в пешей доступности от Турбоатома , надеялся получить дивиденды в кассе предприятия. Как и в прошлом году. Но на дежурные два звонка в неделю слышу один ответ: « Дивиденды ещё не выплачивали и не знаем когда». При этом на вопрос о том , что выплата идёт по безналу , умиляет ответ дамы на том конце трубки : «Это неправда. Мы никому ничего не платили». Забавно, сколько продлится этот театр. Чисто спортивный интерес.
САНЯ
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:30

САНЯ
Если не трудно напишите номер тлф на который вы звонили , спасибо.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 21:12

  zzzzzz написав:САНЯ
Если не трудно напишите номер тлф на который вы звонили , спасибо.

Пожалуйста: 057 349 2069.
Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country.
САНЯ
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 22:17

Зображення
Оранжевая линия - корпор. прибыль.
Синяя - график sp500

Зображення
Яблоко. Кто бы шортонул.. :) ?
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:08

  Yuri_Z написав:Зображення
Оранжевая линия - корпор. прибыль.
Синяя - график sp500

Зображення
Яблоко. Кто бы шортонул.. :) ?

Шортанути звичайно можна. Техніка, дивергенція, фіскалізація, декарбонізація. Але от Баффет іще зовсім недавно докуповував Еппл. Я би Баффету пальця в рот не клав... :roll:

А перший графік класний!

ПС Крим це Україна!
mandelbrot
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:41

За три года украинские предприятия купили за границей 11 тысяч вагонов
В 2015-2018 годах украинские предприятия приобрели почти 25 тыс. вагонов, в том числе 11 тысяч – за границей.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в ответ на запрос БизнесЦензора.

"В период 2015-2018 годов в целом было внесено в автоматизированный банк данных "Укрзализныци" информацию о 24 925 вагонов, владельцами которых являются предприятия Украины", – сообщили в ж/д компании.

По данным "Укрзализныци", из почти 25 тысяч вагонов 10,66 тыс. вагонов были приобретены за пределами Украины, в т.ч. в республике Беларусь – 57 вагонов. В ведомстве не уточнили, сколько из общего количества пробретенных вагонов – б/у.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины принял постановление, которое вводит с 20 ноября 2019 года запрет на ввоз железнодорожных вагонов из РФ. До этого планировалось ввести запрет с марта 2020 года.

Этот запрет касается бывших в употреблении (б/у) вагонов из Российской Федерации.
Живите своим умом!
zzzzzz
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