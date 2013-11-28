zzzzzz написав:Мне еще нет, но я сам виноват, заявление и реквизиты поздно отправил, только на прошлой неделе.
по джимейлу с ЭЦП отправлял, обработали почти сразу.
По причине того, что сейчас живу в пешей доступности от Турбоатома , надеялся получить дивиденды в кассе предприятия. Как и в прошлом году. Но на дежурные два звонка в неделю слышу один ответ: « Дивиденды ещё не выплачивали и не знаем когда». При этом на вопрос о том , что выплата идёт по безналу , умиляет ответ дамы на том конце трубки : «Это неправда. Мы никому ничего не платили». Забавно, сколько продлится этот театр. Чисто спортивный интерес.
За три года украинские предприятия купили за границей 11 тысяч вагонов В 2015-2018 годах украинские предприятия приобрели почти 25 тыс. вагонов, в том числе 11 тысяч – за границей. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в ответ на запрос БизнесЦензора.
"В период 2015-2018 годов в целом было внесено в автоматизированный банк данных "Укрзализныци" информацию о 24 925 вагонов, владельцами которых являются предприятия Украины", – сообщили в ж/д компании.
По данным "Укрзализныци", из почти 25 тысяч вагонов 10,66 тыс. вагонов были приобретены за пределами Украины, в т.ч. в республике Беларусь – 57 вагонов. В ведомстве не уточнили, сколько из общего количества пробретенных вагонов – б/у.
Напомним, ранее Кабинет министров Украины принял постановление, которое вводит с 20 ноября 2019 года запрет на ввоз железнодорожных вагонов из РФ. До этого планировалось ввести запрет с марта 2020 года.
Этот запрет касается бывших в употреблении (б/у) вагонов из Российской Федерации.