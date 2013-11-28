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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Почему у Вас нет акций Apple?

Идеи: портфель 2.9 5 30
У меня есть
7%
2
Дорого
37%
11
Не интересно
37%
11
Есть выход на Америку
7%
2
Позже куплю
7%
2
А так можно было?
7%
2
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:31

  Investor_33 написав:
  zzzzzz написав:На сьогоднішній день кілька учасників торгів проводять тестування своїх брокерських систем, по завершенні якого ми оголосимо про початок надання ними послуг інтернет-трейдингу.

http://www.ux.ua/a9740/?nt=301

О, а кричали что не будет уже УБы )

скорее бы!!!
у драгона будет система для интернет торговли?
kivin
 
Повідомлень: 112
З нами з: 01.10.19
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