Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:31
Investor_33 написав: zzzzzz написав:
На сьогоднішній день кілька учасників торгів проводять тестування своїх брокерських систем, по завершенні якого ми оголосимо про початок надання ними послуг інтернет-трейдингу.
http://www.ux.ua/a9740/?nt=301
О, а кричали что не будет уже УБы )
скорее бы!!!
у драгона будет система для интернет торговли?
kivin
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:32
Одна из крупнейших мировых криптовалютных площадок Binance сегодня официально объявила о том, что собирается сотрудничать с украинскими властями.
https://news.finance.ua/ru/news/-/45947 ... -v-ukrainu
Пока мы тут ждем инет-трейдинга, большую часть доходов заберет биткоин.
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