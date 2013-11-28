Одна из крупнейших мировых криптовалютных площадок Binance сегодня официально объявила о том, что собирается сотрудничать с украинскими властями. https://news.finance.ua/ru/news/-/45947 ... -v-ukrainu Пока мы тут ждем инет-трейдинга, большую часть доходов заберет биткоин.
Энергогенерирующая компания ПАО "Центрэнерго" находится в топ-приоритете Кабинета министров Украины относительно "большой" приватизации, сообщил премьер-министр Алексей Горчарук. "Центрэнерго" у нас в топ-приоритете на приватизацию. И я хочу, чтобы эта компания была приватизирована внешним, настоящим игроком. И правительство будет делать все, чтобы сюда пришел какой-то сильный игрок", - сказал Горчарук в ходе Киевского международного экономического форума в субботу. Он подчеркнул, что в настоящее время Фонд государственного имущества готовит компанию к приватизации. "Там (в ФГИ - ИФ) сейчас менеджер, который не зависит ни от какого олигарха", - подчеркнул Горчарук. Ранее глава ФГИ Дмитрий Сенниченко прогнозировал продажу "Цэнтрэнерго" в 2021 году. (Интерфакс)
Украинская сторона готова начать разведение сил и средств в полдень субботы
Более половины жителей ОРДЛО желают присоединения к России Возвращения оккупированных районов Донецкой и Луганской области в Украину на прежних условиях желают всего 5,1% местных жителей, свидетельствуют данные совместного исследования Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенного при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп". Согласно обнародованным в субботу данным, особого статуса региона в составе Украины желают 13,4% опрошенных. Чуть больше – 16,2% - настаивают на независимости региона. Объединения с Россией желают 50,9% жителей ОРДЛО. Ещё 13,4% считают, что "ЛНР" и "ДНР" должны войти в Россию с "особым статусом". (Интерфакс)
zzzzzz написав:Мне еще нет, но я сам виноват, заявление и реквизиты поздно отправил, только на прошлой неделе.
по джимейлу с ЭЦП отправлял, обработали почти сразу.
Если я правильно понял, то оказывается можно отправлять письмо на выплату дивидентов через электронную почту? Если да, скиньте пожалуйста реквизиты электронной почты Турбоатома, на которую Вы отправляли заявление на получение ДВД. Я отправлял заказное письмо через Укрпочту.