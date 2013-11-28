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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Почему у Вас нет акций Apple?

Идеи: портфель 2.9 5 32
У меня есть
6%
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Дорого
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12
Не интересно
34%
11
Есть выход на Америку
6%
2
Позже куплю
9%
3
А так можно было?
6%
2
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:31

  Investor_33 написав:
  zzzzzz написав:На сьогоднішній день кілька учасників торгів проводять тестування своїх брокерських систем, по завершенні якого ми оголосимо про початок надання ними послуг інтернет-трейдингу.

http://www.ux.ua/a9740/?nt=301

О, а кричали что не будет уже УБы )

скорее бы!!!
у драгона будет система для интернет торговли?
kivin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:32

Криптовалютная биржа Binance заходит в Украину

Одна из крупнейших мировых криптовалютных площадок Binance сегодня официально объявила о том, что собирается сотрудничать с украинскими властями. https://news.finance.ua/ru/news/-/45947 ... -v-ukrainu
Пока мы тут ждем инет-трейдинга, большую часть доходов заберет биткоин. :D :D
trex1308
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 13:35

Энергогенерирующая компания ПАО "Центрэнерго" находится в топ-приоритете Кабинета министров Украины относительно "большой" приватизации, сообщил премьер-министр Алексей Горчарук.
"Центрэнерго" у нас в топ-приоритете на приватизацию. И я хочу, чтобы эта компания была приватизирована внешним, настоящим игроком. И правительство будет делать все, чтобы сюда пришел какой-то сильный игрок", - сказал Горчарук в ходе Киевского международного экономического форума в субботу.
Он подчеркнул, что в настоящее время Фонд государственного имущества готовит компанию к приватизации.
"Там (в ФГИ - ИФ) сейчас менеджер, который не зависит ни от какого олигарха", - подчеркнул Горчарук.
Ранее глава ФГИ Дмитрий Сенниченко прогнозировал продажу "Цэнтрэнерго" в 2021 году. (Интерфакс)

Посмотрим, как его слова соотносятся к делу
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 13:49

Украинская сторона готова начать разведение сил и средств в полдень субботы

Более половины жителей ОРДЛО желают присоединения к России
Возвращения оккупированных районов Донецкой и Луганской области в Украину на прежних условиях желают всего 5,1% местных жителей, свидетельствуют данные совместного исследования Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенного при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".
Согласно обнародованным в субботу данным, особого статуса региона в составе Украины желают 13,4% опрошенных. Чуть больше – 16,2% - настаивают на независимости региона.
Объединения с Россией желают 50,9% жителей ОРДЛО. Ещё 13,4% считают, что "ЛНР" и "ДНР" должны войти в Россию с "особым статусом". (Интерфакс)


И собственно среднестатистический житель Лугондонии:
https://youtu.be/464nSwt_cmo?t=305
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:12

  Yuri_Z написав:
Энергогенерирующая компания ПАО "Центрэнерго" находится в топ-приоритете Кабинета министров Украины относительно "большой" приватизации, сообщил премьер-министр Алексей Горчарук.
"Центрэнерго" у нас в топ-приоритете на приватизацию. И я хочу, чтобы эта компания была приватизирована внешним, настоящим игроком. И правительство будет делать все, чтобы сюда пришел какой-то сильный игрок", - сказал Горчарук в ходе Киевского международного экономического форума в субботу.
Он подчеркнул, что в настоящее время Фонд государственного имущества готовит компанию к приватизации.
"Там (в ФГИ - ИФ) сейчас менеджер, который не зависит ни от какого олигарха", - подчеркнул Горчарук.
Ранее глава ФГИ Дмитрий Сенниченко прогнозировал продажу "Цэнтрэнерго" в 2021 году. (Интерфакс)

Посмотрим, как его слова соотносятся к делу


Даний "економічний форум" був схожим на концерт укроборонпрому
Tzar Dyvid
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 22:34

  UX-2019 написав:
  zzzzzz написав:Мне еще нет, но я сам виноват, заявление и реквизиты поздно отправил, только на прошлой неделе.

по джимейлу с ЭЦП отправлял, обработали почти сразу.

Если я правильно понял, то оказывается можно отправлять письмо на выплату дивидентов через электронную почту? Если да, скиньте пожалуйста реквизиты электронной почты Турбоатома, на которую Вы отправляли заявление на получение ДВД. Я отправлял заказное письмо через Укрпочту.
vad12
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 20:27

  vad12 написав:
  UX-2019 написав:
  zzzzzz написав:Мне еще нет, но я сам виноват, заявление и реквизиты поздно отправил, только на прошлой неделе.

по джимейлу с ЭЦП отправлял, обработали почти сразу.

Если я правильно понял, то оказывается можно отправлять письмо на выплату дивидентов через электронную почту? Если да, скиньте пожалуйста реквизиты электронной почты Турбоатома, на которую Вы отправляли заявление на получение ДВД. Я отправлял заказное письмо через Укрпочту.

Да, я сделал письмо распечатал, подписал и это письмо отсканировал приложил другие документы из списка подписал с ЭЦП и отправил по электронке на почту dacenko@turboatom.com.ua
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:23

  kivin написав:
  Investor_33 написав:
  zzzzzz написав:На сьогоднішній день кілька учасників торгів проводять тестування своїх брокерських систем, по завершенні якого ми оголосимо про початок надання ними послуг інтернет-трейдингу.

http://www.ux.ua/a9740/?nt=301

О, а кричали что не будет уже УБы )

скорее бы!!!
у драгона будет система для интернет торговли?


Интересует будет ли в Универе услуга интернет-трейдинга?
joik
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:45

  kivin написав: у драгона будет система для интернет торговли?

  joik написав:Интересует будет ли в Универе услуга интернет-трейдинга?

Они занимают что-то ок. 2/3 рынка акций. Эти две компании владеют большими кусками акций Укр. бирже. Что за вопросы?
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:12

Сотрудники НАБУ сейчас находятся в офисе одного из крупнейших банков Украины — Раффайзен Банка, чтобы задержать главу правления Александра Писарука, сообщает источник НВ.


https://nv.ua/biz/finance/sotrudniki-na ... UCzpPQ9sBo
Живите своим умом!
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