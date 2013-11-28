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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 11 лис, 2019 22:20
НАБУ проводить обшуки у приміщенні Райффайзен банку Аваль проходять у справі можливого заволодіння 1,2 млрд грн рефінансування Нацбанку службовцями ВіЕйБі банку. Голова правління Райффайзену Олександр Писарук раніше працював першим заступником Гонтаревої. У період виділення рефінансування ВіЕйБі банку Писарук виконував обов'язки Гонтаревої, оскільки та була у відпустці.
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