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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Почему у Вас нет акций Apple?

Идеи: портфель 2.9 5 32
У меня есть
6%
2
Дорого
38%
12
Не интересно
34%
11
Есть выход на Америку
6%
2
Позже куплю
9%
3
А так можно было?
6%
2
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:20

НАБУ проводить обшуки у приміщенні Райффайзен банку Аваль проходять у справі можливого заволодіння 1,2 млрд грн рефінансування Нацбанку службовцями ВіЕйБі банку. Голова правління Райффайзену Олександр Писарук раніше працював першим заступником Гонтаревої. У період виділення рефінансування ВіЕйБі банку Писарук виконував обов'язки Гонтаревої, оскільки та була у відпустці.
Живите своим умом!
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