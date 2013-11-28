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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 11 лис, 2019 22:20
НАБУ проводить обшуки у приміщенні Райффайзен банку Аваль проходять у справі можливого заволодіння 1,2 млрд грн рефінансування Нацбанку службовцями ВіЕйБі банку. Голова правління Райффайзену Олександр Писарук раніше працював першим заступником Гонтаревої. У період виділення рефінансування ВіЕйБі банку Писарук виконував обов'язки Гонтаревої, оскільки та була у відпустці.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 22:47
НАБУ
1 мин. ·
У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що #НАБУ та #САП 11 листопада затримали 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України у 2014 році ПАТ «ВіЕйБі Банк». Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку України, ПАТ «ВіЕйБі Банк» та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами «ВіЕйБі Банку». Попередньо дії затриманих кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства. Деталі — згодом.
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-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 36008
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- Подякував: 3490 раз.
- Подякували: 7778 раз.
-
- Профіль
-
36
7
2
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