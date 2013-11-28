|
|
|
Идеи: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 11 лис, 2019 22:20
НАБУ проводить обшуки у приміщенні Райффайзен банку Аваль проходять у справі можливого заволодіння 1,2 млрд грн рефінансування Нацбанку службовцями ВіЕйБі банку. Голова правління Райффайзену Олександр Писарук раніше працював першим заступником Гонтаревої. У період виділення рефінансування ВіЕйБі банку Писарук виконував обов'язки Гонтаревої, оскільки та була у відпустці.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 36011
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3491 раз.
- Подякували: 7780 раз.
-
- Профіль
-
36
7
2
Додано: Пон 11 лис, 2019 22:47
НАБУ
1 мин. ·
У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що #НАБУ та #САП 11 листопада затримали 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України у 2014 році ПАТ «ВіЕйБі Банк». Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку України, ПАТ «ВіЕйБі Банк» та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами «ВіЕйБі Банку». Попередньо дії затриманих кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства. Деталі — згодом.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 36011
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3491 раз.
- Подякували: 7780 раз.
-
- Профіль
-
36
7
2
Додано: Вів 12 лис, 2019 09:24
zzzzzz написав:
НАБУ проводить обшуки у приміщенні Райффайзен банку Аваль проходять у справі можливого заволодіння 1,2 млрд грн рефінансування Нацбанку службовцями ВіЕйБі банку. Голова правління Райффайзену Олександр Писарук раніше працював першим заступником Гонтаревої. У період виділення рефінансування ВіЕйБі банку Писарук виконував обов'язки Гонтаревої, оскільки та була у відпустці.
То что, ЧП аваля теперь снова в рост пойдёт?)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
-
Investor_33
-
-
- Повідомлень: 825
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 лис, 2019 12:50
Россия блокирует половину заявок на импорт угля из Казахстана в Украину
Мама нардепа, а в недалеком прошлом журналиста, Александра Дубинского из фракции “Слуга народа” владеет люксовым автопарком и 20 объектами недвижимости
-
Yuri_Z
-
-
- Повідомлень: 67
- З нами з: 18.06.18
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|166
|78310
|
|