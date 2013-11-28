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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:20

НАБУ проводить обшуки у приміщенні Райффайзен банку Аваль проходять у справі можливого заволодіння 1,2 млрд грн рефінансування Нацбанку службовцями ВіЕйБі банку. Голова правління Райффайзену Олександр Писарук раніше працював першим заступником Гонтаревої. У період виділення рефінансування ВіЕйБі банку Писарук виконував обов'язки Гонтаревої, оскільки та була у відпустці.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:47

НАБУ
1 мин. ·
У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що #НАБУ та #САП 11 листопада затримали 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України у 2014 році ПАТ «ВіЕйБі Банк». Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку України, ПАТ «ВіЕйБі Банк» та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами «ВіЕйБі Банку». Попередньо дії затриманих кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства. Деталі — згодом.

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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 09:24

  zzzzzz написав:НАБУ проводить обшуки у приміщенні Райффайзен банку Аваль проходять у справі можливого заволодіння 1,2 млрд грн рефінансування Нацбанку службовцями ВіЕйБі банку. Голова правління Райффайзену Олександр Писарук раніше працював першим заступником Гонтаревої. У період виділення рефінансування ВіЕйБі банку Писарук виконував обов'язки Гонтаревої, оскільки та була у відпустці.

То что, ЧП аваля теперь снова в рост пойдёт?)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 12:50

хероев надо знать в лицо

Россия блокирует половину заявок на импорт угля из Казахстана в Украину

Мама нардепа, а в недалеком прошлом журналиста, Александра Дубинского из фракции “Слуга народа” владеет люксовым автопарком и 20 объектами недвижимости
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 16:56

ПАТ "Центренерго" принял решение про обязательный выкуп акций.

http://www.centrenergo.com/shareholders/other/
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:23

  GTS написав:ПАТ "Центренерго" принял решение про обязательный выкуп акций.

http://www.centrenergo.com/shareholders/other/


что уже 95 % в одних руках?
aleks_vodas
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:33

aleks_vodas
это решение по тем, кто подал заявления после собрания. бай-бэк.

зы. Кинто и Драгон выходят из центра, так себе сигнальчик... :|
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:36

  Yuri_T написав:aleks_vodas
это решение по тем, кто подал заявления после собрания. бай-бэк.

зы. Кинто и Драгон выходят из центра, так себе сигнальчик... :|


Ну 65к акций по всем принятым к выкупу заявкам - так себе объемчик :roll:
rol23
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:39

  rol23 написав:
  Yuri_T написав:aleks_vodas
это решение по тем, кто подал заявления после собрания. бай-бэк.

зы. Кинто и Драгон выходят из центра, так себе сигнальчик... :|


Ну 65к акций по всем принятым к выкупу заявкам - так себе объемчик :roll:

это только по физику засветили, по юр.лицам в решении нет инфо.
дочитал, Кинто не обилечивают.
думаю, будут судиться.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:43

  GTS написав:ПАТ "Центренерго" принял решение про обязательный выкуп акций.
http://www.centrenergo.com/shareholders/other/

Эй, Ты так не пугай!
Yuri_Z
 
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