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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 18:49

  Yuri_Z написав:
  GTS написав:ПАТ "Центренерго" принял решение про обязательный выкуп акций.
http://www.centrenergo.com/shareholders/other/

Эй, Ты так не пугай!

Сорян, не уточнил, что это по правочину.

Всё из-за бени.

Центр сейчас электроэнергию продаёт в среднем по 1,10-1,30 ферросплавным коломойского. В то время как топливная составляющая 1,50 гривен.

Вопрос, кто в Центре разрешил заключать договора на продажу электроэнергии по таким ценам?

Из-за этого убыток нарисовали 1 млрд гривен.

Поэтому пока всех людей бени не уберут, то ничего хорошего не будет.

На УБ биды сегодня уже 7,50 были.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:09

GTS, цена улетела в свободное падание. Прайс такой же облачный как и в Укрнафте, та и в принципе, на все акции в УБ :)

В пределах пару месяцев можем и до шести упасть.
Ну, у кого есть до лет года, может и придержать
Ранее глава ФГИ Дмитрий Сенниченко прогнозировал продажу "Цэнтрэнерго" в 2021 году.

Особенно на таких заявлениях
"Энергогенерирующая компания ПАО "Центрэнерго" находится в топ-приоритете Кабинета министров Украины относительно "большой" приватизации", - Алексей Гончарук."Там (в ФГИ - ИФ) сейчас менеджер, который не зависит ни от какого олигарха", - подчеркнул Гончарук.

Ну, не могут такие люди обмануть)
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:54

Наблюдательный совет ПАО "Центрэнерго" 11 ноября согласовал заключение договоров о выкупе акций компании у инвестиционного фонда Dragon Capital через процедуру sell-out (выкуп по требованию миноритария на основании закона "Об акционерных обществах").
Об этом говорится в сообщении "Центрэнерго" в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, у кипрской Dragon Capital Limited будут выкуплены акции на 14,5 млн грн, у СП ООО "Драгон капитал" – на 2,98 млн грн, у ООО "Драгон Капитал Инвестментс" – на 2,81 млн грн.

Кроме того, набсовет "Центрэнерго" одобрил выкуп акций у ООО "Украинский банковский консалтинг" на 3,64 млн грн, ООО "Твин-Трейд" – на 1,7 млн грн, ООО "Фирма "Мотор-Дилер" – на 598,66 тыс. грн, Константина Джуры – на 971,89 тыс. грн, Игоря Заболотного – на 650,91 тыс. грн.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159281


Всего 27,87 млн.грн...мдааа...печалька :( :(
Живите своим умом!
zzzzzz
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