GTS, цена улетела в свободное падание. Прайс такой же облачный как и в Укрнафте, та и в принципе, на все акции в УБ
В пределах пару месяцев можем и до шести упасть. Ну, у кого есть до лет года, может и придержать
Ранее глава ФГИ Дмитрий Сенниченко прогнозировал продажу "Цэнтрэнерго" в 2021 году.
Особенно на таких заявлениях
"Энергогенерирующая компания ПАО "Центрэнерго" находится в топ-приоритете Кабинета министров Украины относительно "большой" приватизации", - Алексей Гончарук."Там (в ФГИ - ИФ) сейчас менеджер, который не зависит ни от какого олигарха", - подчеркнул Гончарук.
Наблюдательный совет ПАО "Центрэнерго" 11 ноября согласовал заключение договоров о выкупе акций компании у инвестиционного фонда Dragon Capital через процедуру sell-out (выкуп по требованию миноритария на основании закона "Об акционерных обществах"). Об этом говорится в сообщении "Центрэнерго" в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В частности, у кипрской Dragon Capital Limited будут выкуплены акции на 14,5 млн грн, у СП ООО "Драгон капитал" – на 2,98 млн грн, у ООО "Драгон Капитал Инвестментс" – на 2,81 млн грн.
Кроме того, набсовет "Центрэнерго" одобрил выкуп акций у ООО "Украинский банковский консалтинг" на 3,64 млн грн, ООО "Твин-Трейд" – на 1,7 млн грн, ООО "Фирма "Мотор-Дилер" – на 598,66 тыс. грн, Константина Джуры – на 971,89 тыс. грн, Игоря Заболотного – на 650,91 тыс. грн.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159281
Сотрудниками НАБУ на взятке в 150 тысяч долларов задержана директор департамента Офиса президента Светлана Кондзеля. Она возглавляет Главный департамент обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента.