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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:16

  Dimar написав:Если суммы из статьи верны (в Протоколе сумм нет, как и цены), то цена выкупа - 14,92

тогда по какому событию возникло право в этой цене?
скорее всего, это еще по решениям собрания в 2018г. только сейчас НС раздуплился. полтора года давали согласие, твари.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:48

Yuri_T
По такой цене я б с удовольствием продал бы сейчас.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:51

  Yuri_T написав:
  Dimar написав:Если суммы из статьи верны (в Протоколе сумм нет, как и цены), то цена выкупа - 14,92

тогда по какому событию возникло право в этой цене?
скорее всего, это еще по решениям собрания в 2018г. только сейчас НС раздуплился. полтора года давали согласие, твари.

По памяти. Весной было ОСА на которые выносились "правочины" (если не ошибаюсь закупка угля). Потом НС утвердил цену 14,92грн/шт как среднюю за 6 мес на ПФТС. Вот сейчас проводят только выкуп...
З.Ы. Эх, а "живая" УБа бы салютом отреагировала на рынок земли ... Будем ждать) 8)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:52

  Yuri_Z написав:kivin
Точной даты нет.
по оптимистическому прогнозу до нового года.
Скорей всего уже в самом начале 2020 года

кто запустит? фридом?
kivin
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:27

  kivin написав: кто запустит? фридом?

Дед Мороз
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 22:02

  Yuri_T написав:
  Dimar написав:Если суммы из статьи верны (в Протоколе сумм нет, как и цены), то цена выкупа - 14,92

тогда по какому событию возникло право в этой цене?
скорее всего, это еще по решениям собрания в 2018г. только сейчас НС раздуплился. полтора года давали согласие, твари.


Собрание было 03.04.2019
НС долго не заседал, хотя сам эмитент обратился к нему за согласованием ещё в июне !
Дожали наконец-то!!!! :)
P.s. Цена 14,929. Всего центр выкупит около 2 млн. Акций.
Кинто что-то напутало с доками и их бортанули , а так ещё у них около ляма было
reestr
 
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