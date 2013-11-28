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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 13 лис, 2019 15:16
Dimar написав:
Если суммы из статьи верны (в Протоколе сумм нет, как и цены), то цена выкупа - 14,92
тогда по какому событию возникло право в этой цене?
скорее всего, это еще по решениям собрания в 2018г. только сейчас НС раздуплился. полтора года давали согласие, твари.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 13 лис, 2019 15:48
Yuri_T
По такой цене я б с удовольствием продал бы сейчас.
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Dimar
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Додано: Сер 13 лис, 2019 15:51
Yuri_T написав: Dimar написав:
Если суммы из статьи верны (в Протоколе сумм нет, как и цены), то цена выкупа - 14,92
тогда по какому событию возникло право в этой цене?
скорее всего, это еще по решениям собрания в 2018г. только сейчас НС раздуплился. полтора года давали согласие, твари.
По памяти. Весной было ОСА на которые выносились "правочины" (если не ошибаюсь закупка угля). Потом НС утвердил цену 14,92грн/шт как среднюю за 6 мес на ПФТС. Вот сейчас проводят только выкуп...
З.Ы. Эх, а "живая" УБа бы салютом отреагировала на рынок земли ... Будем ждать)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Додано: Сер 13 лис, 2019 20:52
Yuri_Z написав:kivin
Точной даты нет.
по оптимистическому прогнозу до нового года.
Скорей всего уже в самом начале 2020 года
кто запустит? фридом?
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kivin
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Додано: Сер 13 лис, 2019 21:27
kivin написав:
кто запустит? фридом?
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Додано: Сер 13 лис, 2019 22:02
Yuri_T написав: Dimar написав:
Если суммы из статьи верны (в Протоколе сумм нет, как и цены), то цена выкупа - 14,92
тогда по какому событию возникло право в этой цене?
скорее всего, это еще по решениям собрания в 2018г. только сейчас НС раздуплился. полтора года давали согласие, твари.
Собрание было 03.04.2019
НС долго не заседал, хотя сам эмитент обратился к нему за согласованием ещё в июне !
Дожали наконец-то!!!!
P.s. Цена 14,929. Всего центр выкупит около 2 млн. Акций.
Кинто что-то напутало с доками и их бортанули , а так ещё у них около ляма было
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reestr
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