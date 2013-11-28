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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:52

  Yuri_Z написав:kivin
Точной даты нет.
по оптимистическому прогнозу до нового года.
Скорей всего уже в самом начале 2020 года

кто запустит? фридом?
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 22:02

  Yuri_T написав:
  Dimar написав:Если суммы из статьи верны (в Протоколе сумм нет, как и цены), то цена выкупа - 14,92

тогда по какому событию возникло право в этой цене?
скорее всего, это еще по решениям собрания в 2018г. только сейчас НС раздуплился. полтора года давали согласие, твари.


Собрание было 03.04.2019
НС долго не заседал, хотя сам эмитент обратился к нему за согласованием ещё в июне !
Дожали наконец-то!!!! :)
P.s. Цена 14,929. Всего центр выкупит около 2 млн. Акций.
Кинто что-то напутало с доками и их бортанули , а так ещё у них около ляма было
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 18:55

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины планирует приватизировать в 2020 году не менее пяти государственных предприятий, сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

"Мы планируем приватизировать не менее пяти крупных предприятий", - сказал он в ходе совещания в ФГИ при участии премьер-министра Алексея Гончарука.

Согласно данным главы Фонда, ФГИ может приватизировать в 2020 году Объедигненную горно-химическую компанию (ОГКХ), "Электротяжмаш", Угольную компанию "Краснолиманскую", "Центрэнерго", Одесский при портовый завод (ОПЗ), "Президент-отель".

https://interfax.com.ua/news/economic/624687.html


Новые обещалки :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:17

  zzzzzz написав:
Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины планирует приватизировать в 2020 году не менее пяти государственных предприятий, сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

"Мы планируем приватизировать не менее пяти крупных предприятий", - сказал он в ходе совещания в ФГИ при участии премьер-министра Алексея Гончарука.

Согласно данным главы Фонда, ФГИ может приватизировать в 2020 году Объедигненную горно-химическую компанию (ОГКХ), "Электротяжмаш", Угольную компанию "Краснолиманскую", "Центрэнерго", Одесский при портовый завод (ОПЗ), "Президент-отель".

https://interfax.com.ua/news/economic/624687.html


Новые обещалки :mrgreen: :mrgreen:


Из комментариев по постом Кухты
А что с Центрэнерго, каждую неделю разные сроки называют, то 2020 то 2021 ?

Dmitry Sennychenko
аукціон в минулі роки не відбувся. Запускаємо на новий раунд приватизації
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:43

  zzzzzz написав:
  zzzzzz написав:
Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины планирует приватизировать в 2020 году не менее пяти государственных предприятий, сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

"Мы планируем приватизировать не менее пяти крупных предприятий", - сказал он в ходе совещания в ФГИ при участии премьер-министра Алексея Гончарука.

Согласно данным главы Фонда, ФГИ может приватизировать в 2020 году Объедигненную горно-химическую компанию (ОГКХ), "Электротяжмаш", Угольную компанию "Краснолиманскую", "Центрэнерго", Одесский при портовый завод (ОПЗ), "Президент-отель".

https://interfax.com.ua/news/economic/624687.html


Новые обещалки :mrgreen: :mrgreen:


Из комментариев по постом Кухты
А что с Центрэнерго, каждую неделю разные сроки называют, то 2020 то 2021 ?

Dmitry Sennychenko
аукціон в минулі роки не відбувся. Запускаємо на новий раунд приватизації


Вбачається, що більш усього приватизації не буде, а буде процедура банкрутства по Центренерго
joik
 
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зашли двд от ТАТМ
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