Dimar написав:Если суммы из статьи верны (в Протоколе сумм нет, как и цены), то цена выкупа - 14,92
тогда по какому событию возникло право в этой цене? скорее всего, это еще по решениям собрания в 2018г. только сейчас НС раздуплился. полтора года давали согласие, твари.
Собрание было 03.04.2019 НС долго не заседал, хотя сам эмитент обратился к нему за согласованием ещё в июне ! Дожали наконец-то!!!! P.s. Цена 14,929. Всего центр выкупит около 2 млн. Акций. Кинто что-то напутало с доками и их бортанули , а так ещё у них около ляма было
Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины планирует приватизировать в 2020 году не менее пяти государственных предприятий, сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.
"Мы планируем приватизировать не менее пяти крупных предприятий", - сказал он в ходе совещания в ФГИ при участии премьер-министра Алексея Гончарука.
Согласно данным главы Фонда, ФГИ может приватизировать в 2020 году Объедигненную горно-химическую компанию (ОГКХ), "Электротяжмаш", Угольную компанию "Краснолиманскую", "Центрэнерго", Одесский при портовый завод (ОПЗ), "Президент-отель".
Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины планирует приватизировать в 2020 году не менее пяти государственных предприятий, сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.
"Мы планируем приватизировать не менее пяти крупных предприятий", - сказал он в ходе совещания в ФГИ при участии премьер-министра Алексея Гончарука.
Согласно данным главы Фонда, ФГИ может приватизировать в 2020 году Объедигненную горно-химическую компанию (ОГКХ), "Электротяжмаш", Угольную компанию "Краснолиманскую", "Центрэнерго", Одесский при портовый завод (ОПЗ), "Президент-отель".
Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины планирует приватизировать в 2020 году не менее пяти государственных предприятий, сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.
"Мы планируем приватизировать не менее пяти крупных предприятий", - сказал он в ходе совещания в ФГИ при участии премьер-министра Алексея Гончарука.
Согласно данным главы Фонда, ФГИ может приватизировать в 2020 году Объедигненную горно-химическую компанию (ОГКХ), "Электротяжмаш", Угольную компанию "Краснолиманскую", "Центрэнерго", Одесский при портовый завод (ОПЗ), "Президент-отель".
Четверте питання порядку денного: 4. Прийняття рішення щодо продажу викуплених ПАТ «Донбасенерго» відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства» власних акцій. проект рішення з четвертого питання порядку денного: 4.1. Продати власні прості іменні акції у кількості 932 526 (дев’ятсот тридцять дві тисячі п’ятсот двадцять шість) штук, які викуплені ПАТ «Донбасенерго» протягом 2019 року у акціонерів відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства».