Абрамовічус розкрив деталі угоди по купівлі Мотор Січ
"Покупець попросив про можливість консолідувати більше 50% акцій заводу. Вчора ми направили до Антимонопольного комітету запит про продовження термінів на два місяці. Сподіваюся, протягом цього часу комітет прийме рішення", - сказав Абрамовічус.
"Я не знаю, яке рішення прийме АМКУ, все знаходиться в юридичній площині, але я вважаю, що компанію "Мотор Січ" держава повинна контролювати.
Я вважаю, що в підсумку ми повинні прийняти такий же закон, як і в інших розвинених країнах, коли при покупці іноземними інвесторами таких критично важливих підприємств держава має право вето", - сказав керівник оборонного концерну.