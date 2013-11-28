Интересно, это ночное тестирование ?
Спред такой приятный, вполне себе разумный.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 21 лис, 2019 20:25
Живите своим умом!
Додано: Пон 25 лис, 2019 11:51
Я честно удивлён, что на УБ ещё что-то котируется с такой плотностью.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Чет 28 лис, 2019 16:35
Абрамовічус розкрив деталі угоди по купівлі Мотор Січ
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:06
Новости УБ
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[#UkrainianExchangeNews as of 29.11.2019]
2 декабря 2019 года начинаем бета-тестирование новой версии торговой платформы с поддеоржкой фьючерсов.
На текущем этапе заключение фьючерсных контрактов будет доступно только через торговые терминалы. Поддержка фьючерсов в Шлюзе для интернет-трейдинга запланирована на следующий этап после перевода системы в режим промышленной эксплуатации.
Тестирование будет проводиться на виртуальных активах без риска потери реальных денежных средств. Плановый срок бета-тестирования – 4 недели.
Для получения подробных инструкций для подключения к тестовой торговой системе просьба адресовать запрос в свободной форме на электронную почту trade@ux.uа.
Живите своим умом!
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