Абрамовічус розкрив деталі угоди по купівлі Мотор Січ
"Покупець попросив про можливість консолідувати більше 50% акцій заводу. Вчора ми направили до Антимонопольного комітету запит про продовження термінів на два місяці. Сподіваюся, протягом цього часу комітет прийме рішення", - сказав Абрамовічус.
"Я не знаю, яке рішення прийме АМКУ, все знаходиться в юридичній площині, але я вважаю, що компанію "Мотор Січ" держава повинна контролювати.
Я вважаю, що в підсумку ми повинні прийняти такий же закон, як і в інших розвинених країнах, коли при покупці іноземними інвесторами таких критично важливих підприємств держава має право вето", - сказав керівник оборонного концерну.
[#UkrainianExchangeNews as of 29.11.2019] 2 декабря 2019 года начинаем бета-тестирование новой версии торговой платформы с поддеоржкой фьючерсов.
На текущем этапе заключение фьючерсных контрактов будет доступно только через торговые терминалы. Поддержка фьючерсов в Шлюзе для интернет-трейдинга запланирована на следующий этап после перевода системы в режим промышленной эксплуатации.
Тестирование будет проводиться на виртуальных активах без риска потери реальных денежных средств. Плановый срок бета-тестирования – 4 недели.
Для получения подробных инструкций для подключения к тестовой торговой системе просьба адресовать запрос в свободной форме на электронную почту trade@ux.uа.
[#UkrainianExchangeNews as of 29.11.2019] 2 декабря 2019 года начинаем бета-тестирование новой версии торговой платформы с поддеоржкой фьючерсов.
На текущем этапе заключение фьючерсных контрактов будет доступно только через торговые терминалы. Поддержка фьючерсов в Шлюзе для интернет-трейдинга запланирована на следующий этап после перевода системы в режим промышленной эксплуатации.
Тестирование будет проводиться на виртуальных активах без риска потери реальных денежных средств. Плановый срок бета-тестирования – 4 недели.
Для получения подробных инструкций для подключения к тестовой торговой системе просьба адресовать запрос в свободной форме на электронную почту trade@ux.uа.
Вот хорошая ветка была интернет трейдинг был источником идей А сейчас ну очень тускно А почему бы модератору не забабахать голосование на дату запуска интернет трейдинга