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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Почему у Вас нет акций Apple?

Идеи: портфель 3 5 36
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А так можно было?
8%
3
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:25

Зображення


Интересно, это ночное тестирование ?
Спред такой приятный, вполне себе разумный.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:51

  zzzzzz написав:Интересно, это ночное тестирование ?
Спред такой приятный, вполне себе разумный.


Я честно удивлён, что на УБ ещё что-то котируется с такой плотностью.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 16:35

Абрамовічус розкрив деталі угоди по купівлі Мотор Січ

"Покупець попросив про можливість консолідувати більше 50% акцій заводу. Вчора ми направили до Антимонопольного комітету запит про продовження термінів на два місяці. Сподіваюся, протягом цього часу комітет прийме рішення", - сказав Абрамовічус.


"Я не знаю, яке рішення прийме АМКУ, все знаходиться в юридичній площині, але я вважаю, що компанію "Мотор Січ" держава повинна контролювати.

Я вважаю, що в підсумку ми повинні прийняти такий же закон, як і в інших розвинених країнах, коли при покупці іноземними інвесторами таких критично важливих підприємств держава має право вето", - сказав керівник оборонного концерну.


https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/28/654261/
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:06

Новости УБ

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[#UkrainianExchangeNews as of 29.11.2019]
2 декабря 2019 года начинаем бета-тестирование новой версии торговой платформы с поддеоржкой фьючерсов.

На текущем этапе заключение фьючерсных контрактов будет доступно только через торговые терминалы. Поддержка фьючерсов в Шлюзе для интернет-трейдинга запланирована на следующий этап после перевода системы в режим промышленной эксплуатации.

Тестирование будет проводиться на виртуальных активах без риска потери реальных денежных средств. Плановый срок бета-тестирования – 4 недели.

Для получения подробных инструкций для подключения к тестовой торговой системе просьба адресовать запрос в свободной форме на электронную почту trade@ux.uа.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:38

  zzzzzz написав:Новости УБ

--------


[#UkrainianExchangeNews as of 29.11.2019]
2 декабря 2019 года начинаем бета-тестирование новой версии торговой платформы с поддеоржкой фьючерсов.

На текущем этапе заключение фьючерсных контрактов будет доступно только через торговые терминалы. Поддержка фьючерсов в Шлюзе для интернет-трейдинга запланирована на следующий этап после перевода системы в режим промышленной эксплуатации.

Тестирование будет проводиться на виртуальных активах без риска потери реальных денежных средств. Плановый срок бета-тестирования – 4 недели.

Для получения подробных инструкций для подключения к тестовой торговой системе просьба адресовать запрос в свободной форме на электронную почту trade@ux.uа.


Вот хорошая ветка была интернет трейдинг был источником идей
А сейчас ну очень тускно
А почему бы модератору не забабахать голосование на дату запуска интернет трейдинга
joik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:00

joik
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St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:10

joik
Да уже столько было этих предположений ))))))
Поживем увидим.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:50

биржа

  zzzzzz написав:joik
Да уже столько было этих предположений ))))))
Поживем увидим.

Если что, я с вами :)
уже акционер
Абитуриент1
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 10:53

  St/2 написав:joik
202Х
203Х
204Х
2050!


Очень надеюсь на запуск в 2020
joik
 
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