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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 30 лис, 2019 16:25
joik написав: St/2 написав:joik
202Х
203Х
204Х
2050!
Очень надеюсь на запуск в 2020
Вышлифовывают прилавок, но пока не будет товара по адекватной цене, толку не будет.
А с товаром засада.
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St/2
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