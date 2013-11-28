RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2333233423352336

Почему у Вас нет акций Apple?

Идеи: портфель 3 5 36
У меня есть
6%
2
Дорого
36%
13
Не интересно
36%
13
Есть выход на Америку
6%
2
Позже куплю
8%
3
А так можно было?
8%
3
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 16:25

  joik написав:
  St/2 написав:joik
202Х
203Х
204Х
2050!


Очень надеюсь на запуск в 2020

Вышлифовывают прилавок, но пока не будет товара по адекватной цене, толку не будет.
А с товаром засада.
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10548
З нами з: 02.09.08
Подякував: 660 раз.
Подякували: 1513 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:48

Re: Идеи: портфель

Нагадую про голосування за кращого на форумі: Фінансовий гуру Finance.UA
Конкурс триває з 25.11.19 по 08.12.19.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26072
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1130 раз.
Подякували: 6110 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<1 ... 2333233423352336
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 78464
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.