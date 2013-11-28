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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 30 лис, 2019 16:25
joik написав: St/2 написав:joik
202Х
203Х
204Х
2050!
Очень надеюсь на запуск в 2020
Вышлифовывают прилавок, но пока не будет товара по адекватной цене, толку не будет.
А с товаром засада.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 18:48
Нагадую про голосування за кращого на форумі: Фінансовий гуру Finance.UA
Конкурс триває з 25.11.19 по 08.12.19.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 11:28
Замминистра экономики Кухта озвучил первую пятерку объектов на приватизацию
В первую очередь подготовят к приватизации Одесский припортовый завод, Объединенную горно-химическую компанию, "Электротяжмаш", "Президент-отель" и шахту "Краснолиманская".
"Из пятерки объектов, с которыми уже работают инвестиционные советники. Это ОПЗ, Объединенная горно-химическая компания, "Электротяжмаш", "Президент-отель", шахта "Краснолиманская". В перечне объектов - 21 объект. Там есть "Турбоатом", "Укрспирт", знаменитое "Коневодство Украины", "Украгролизинг", "Укрлектравы", - заявил Кухта.
Центрик прости, Центрик прощай...
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