Замминистра экономики Кухта озвучил первую пятерку объектов на приватизацию В первую очередь подготовят к приватизации Одесский припортовый завод, Объединенную горно-химическую компанию, "Электротяжмаш", "Президент-отель" и шахту "Краснолиманская". "Из пятерки объектов, с которыми уже работают инвестиционные советники. Это ОПЗ, Объединенная горно-химическая компания, "Электротяжмаш", "Президент-отель", шахта "Краснолиманская". В перечне объектов - 21 объект. Там есть "Турбоатом", "Укрспирт", знаменитое "Коневодство Украины", "Украгролизинг", "Укрлектравы", - заявил Кухта.
Написали в личку, на самом деле там вся проблема в Мегабанке который контролирует Субботин. Все деньги Турбоатома лежат в Мегабанке, и они выданы в кредиты структурам связанным с Субботиным. У банка нет свободных денег.