3 месяца -- 1,079 млрд ( 2018 - 1,4 млрд ) Δ -321 млн 4 месяца -- 1,465 млрд ( 2018 - 1,8 млрд ) Δ -335 млн 5 месяцев -- 1,95 млрд ( 2018 - 2,25 мрд ) Δ -300 млн 6 месяцев -- 2,38 млрд ( 2018 - 2,8 млрд ) Δ -420 млн 7 месяцев -- 2,85 млрд ( 2018 - 3,2 млрд ) Δ -350 млн 8 месяцев -- 3,16 млрд ( 2018 - 3,7 млрд ) Δ -520 млн 9 месяцев -- 3,50 млрд ( 2018 -4,08 млрд ) Δ -567 млн 10 месяцев - 3,79 млрд ( 2018-4,53 млрд ) Δ -737 млн
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Эх, Ваши бы слова ...) Я не против по 60+ коп/ак дивиди)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Китайская BOCE заявила о планах купить 49,9% акций украинской биржи ПФТС Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE, Гонконг), в 2017 году ставшая владельцем Украинского банка реконструкции и развития (УБРР), сообщила о своем намерении приобрести пакет акций АО "Фондовая биржа ПФТС" (Киев) в размере 49,90003% уставного капитала. Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Как сообщается в информации BOCE в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), речь идет о покупке 15,973 тыс. акций украинской биржи.
В настоящее время акции ПФТС в собственности у BOCE или ее афилированных лиц отсутствуют.
Как сообщалось, год назад Антимонопольный комитет Украины одобрил повторную заявку BOCE на приобретение доли в ПФТС в размере свыше 25%.
Помимо этого, в конце августа 2018 года акционеры еще одной фондовой биржи – "Украинской биржи" (УБ, Киев) решили предложить BOCE стать акционером с долей 36% в результате допэмиссии, однако эта сделка не состоялась.
Основными акционерами ПФТС, согласно системе раскрытия информации НКЦБФР, являются Boline Ltd – 9,2158%, Primeview Ltd – 8,4973%, Parvana Ltd (все трое – Маршалловы о-ва) – 8,9035%, Dakal Ltd – 9,3721%, Crookston Limited (оба – Белиз) – 9,0597%, официальная информация о бенефициарах которых отсутствует, а также ООО "Компания по управлению активами и администратор пенсионных фондов "Альтана Инвестмент Менеджмент" – 5,0953%.
Выручка биржи ПФТС за январь-сентябрь 2019 года сократилась в 2,5 раза – до 3,62 млн грн, а чистый убыток вырос в 5,1 раза – до 1,42 млн грн.
Активы биржи за девять месяцев этого года уменьшились на 21,3% – до 44,71 млн грн, а собственный капитал – на 21,5%, до 43,39 млн грн.
За январь-август этого года объем торгов на ПФТС составил 77,7 млрд грн, или 37,8 39% суммарного оборота на фондовых биржах Украины, и по этому показателю ПФТС отстает от биржи "Перспектива" (Днепропетровск) с ее долей 60,8%, но существенно опережает "Украинскую биржу" с ее 1,4%. В объеме торгов ПФТС за указанный период 94,2% пришлось на гособлигации внутреннего займа (ОВГЗ).
В настоящее время ведущие украинские биржи обсуждают возможность объединения усилий для противодействия полному переводу торговли ОВГЗ во внебиржевые торговые системы, прежде всего, Bloomberg.
Замминистра экономики Кухта озвучил первую пятерку объектов на приватизацию В первую очередь подготовят к приватизации Одесский припортовый завод, Объединенную горно-химическую компанию, "Электротяжмаш", "Президент-отель" и шахту "Краснолиманская". "Из пятерки объектов, с которыми уже работают инвестиционные советники. Это ОПЗ, Объединенная горно-химическая компания, "Электротяжмаш", "Президент-отель", шахта "Краснолиманская". В перечне объектов - 21 объект. Там есть "Турбоатом", "Укрспирт", знаменитое "Коневодство Украины", "Украгролизинг", "Укрлектравы", - заявил Кухта.
Центрик прости, Центрик прощай...
Ну ещё бы... Хотел запостить из архива 2017 года обсуждения на эту тему (вроде тогда в последний раз серьёзно брались за центр и даже консультантов нанимали и даже им вроде что то заплатили) - а потом подумал - а какой смысл? Кстати никто не знает где акций "знаменитого "Коневодство Украины" " прикупить? Глянул аудиторский отчёт - не - там ДП.
Харьков. 5 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Харьковский облсовет на очередной сессии в четверг принял обращение к Кабинету министров Украины с просьбой рассмотреть возможность оставить для АО "Турбоатом" норматив отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятий в 2018 году, на уровне 50%.
24 апреля правительство своим постановлением № 364 повысило обязательный размер выплаты дивидендов до 90%, как базовый норматив отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства и которые по результатам года получили чистую прибыль более 50 млн. гривен.
"В случае выполнения требований указанного постановления правительства о выплате дивидендов в размере 90%, АО "Турбоатом" будет вынуждено изыскать возможность по уплате дополнительных 306 млн грн, что неизбежно приведет к дефициту оборотных средств на предприятии.. Резкое ухудшение финансового состояния, которое возникает таким образом, может привести к катастрофическим последствиям для бюджетообразующего предприятия Харьковщины. Предприятие, имеющее стратегическое значение и являющееся одним из крупнейших налогоплательщиков, не сможет выполнить финансовый план 2019 и удержать плановые темпы развития", - говорится в обращении.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Так, в понедельник рост котировок составил от 0,63% – по бумагам с погашением в 2021 году – до 2,75% по бумагам с погашением в 2032 году.
Согласно данным Bloomberg, в результате ставка самых длинных бондов с погашением в 2032 году снова упала ниже 7% и составила около 6,83% годовых, а бумаг с погашением в сентябре 2021 года – до 4,5%.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."