Додано: Чет 05 гру, 2019 17:58

Харьков. 5 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Харьковский облсовет на очередной сессии в четверг принял обращение к Кабинету министров Украины с просьбой рассмотреть возможность оставить для АО "Турбоатом" норматив отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятий в 2018 году, на уровне 50%.



24 апреля правительство своим постановлением № 364 повысило обязательный размер выплаты дивидендов до 90%, как базовый норматив отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства и которые по результатам года получили чистую прибыль более 50 млн. гривен.



"В случае выполнения требований указанного постановления правительства о выплате дивидендов в размере 90%, АО "Турбоатом" будет вынуждено изыскать возможность по уплате дополнительных 306 млн грн, что неизбежно приведет к дефициту оборотных средств на предприятии.. Резкое ухудшение финансового состояния, которое возникает таким образом, может привести к катастрофическим последствиям для бюджетообразующего предприятия Харьковщины. Предприятие, имеющее стратегическое значение и являющееся одним из крупнейших налогоплательщиков, не сможет выполнить финансовый план 2019 и удержать плановые темпы развития", - говорится в обращении.

Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.