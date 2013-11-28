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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Почему у Вас нет акций Apple?

Идеи: портфель 3 5 37
У меня есть
5%
2
Дорого
35%
13
Не интересно
38%
14
Есть выход на Америку
5%
2
Позже куплю
8%
3
А так можно было?
8%
3
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 11:11

  zzzzzz написав:ЧП АВАЛЬ

3 месяца -- 1,079 млрд ( 2018 - 1,4 млрд ) Δ -321 млн
4 месяца -- 1,465 млрд ( 2018 - 1,8 млрд ) Δ -335 млн
5 месяцев -- 1,95 млрд ( 2018 - 2,25 мрд ) Δ -300 млн
6 месяцев -- 2,38 млрд ( 2018 - 2,8 млрд ) Δ -420 млн
7 месяцев -- 2,85 млрд ( 2018 - 3,2 млрд ) Δ -350 млн
8 месяцев -- 3,16 млрд ( 2018 - 3,7 млрд ) Δ -520 млн
9 месяцев -- 3,50 млрд ( 2018 -4,08 млрд ) Δ -567 млн
10 месяцев - 3,79 млрд ( 2018-4,53 млрд ) Δ -737 млн


Годовая прибыль
2017 - 4,468 млрд ( прибыль 72 коп/акцию, дивиденды 68 коп/акцию )
2018 - 5,087 млрд ( прибыль 82 коп/акцию, дивиденды 59 коп/акцию )

прибыль и двд не верно указаны)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 11:22

Investor_33
исправил )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 11:34

  zzzzzz написав:Investor_33
исправил )

Эх, Ваши бы слова ...)
Я не против по 60+ коп/ак дивиди)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 13:56

Шо, опять ?))))

Китайская BOCE заявила о планах купить 49,9% акций украинской биржи ПФТС
Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE, Гонконг), в 2017 году ставшая владельцем Украинского банка реконструкции и развития (УБРР), сообщила о своем намерении приобрести пакет акций АО "Фондовая биржа ПФТС" (Киев) в размере 49,90003% уставного капитала.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщается в информации BOCE в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), речь идет о покупке 15,973 тыс. акций украинской биржи.

В настоящее время акции ПФТС в собственности у BOCE или ее афилированных лиц отсутствуют.

Как сообщалось, год назад Антимонопольный комитет Украины одобрил повторную заявку BOCE на приобретение доли в ПФТС в размере свыше 25%. :mrgreen:

Помимо этого, в конце августа 2018 года акционеры еще одной фондовой биржи – "Украинской биржи" (УБ, Киев) решили предложить BOCE стать акционером с долей 36% в результате допэмиссии, однако эта сделка не состоялась.

Основными акционерами ПФТС, согласно системе раскрытия информации НКЦБФР, являются Boline Ltd – 9,2158%, Primeview Ltd – 8,4973%, Parvana Ltd (все трое – Маршалловы о-ва) – 8,9035%, Dakal Ltd – 9,3721%, Crookston Limited (оба – Белиз) – 9,0597%, официальная информация о бенефициарах которых отсутствует, а также ООО "Компания по управлению активами и администратор пенсионных фондов "Альтана Инвестмент Менеджмент" – 5,0953%.

Выручка биржи ПФТС за январь-сентябрь 2019 года сократилась в 2,5 раза – до 3,62 млн грн, а чистый убыток вырос в 5,1 раза – до 1,42 млн грн.

Активы биржи за девять месяцев этого года уменьшились на 21,3% – до 44,71 млн грн, а собственный капитал – на 21,5%, до 43,39 млн грн.

За январь-август этого года объем торгов на ПФТС составил 77,7 млрд грн, или 37,8 39% суммарного оборота на фондовых биржах Украины, и по этому показателю ПФТС отстает от биржи "Перспектива" (Днепропетровск) с ее долей 60,8%, но существенно опережает "Украинскую биржу" с ее 1,4%. В объеме торгов ПФТС за указанный период 94,2% пришлось на гособлигации внутреннего займа (ОВГЗ).

В настоящее время ведущие украинские биржи обсуждают возможность объединения усилий для противодействия полному переводу торговли ОВГЗ во внебиржевые торговые системы, прежде всего, Bloomberg.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 17:32

  komp написав:
Замминистра экономики Кухта озвучил первую пятерку объектов на приватизацию
В первую очередь подготовят к приватизации Одесский припортовый завод, Объединенную горно-химическую компанию, "Электротяжмаш", "Президент-отель" и шахту "Краснолиманская".
"Из пятерки объектов, с которыми уже работают инвестиционные советники. Это ОПЗ, Объединенная горно-химическая компания, "Электротяжмаш", "Президент-отель", шахта "Краснолиманская". В перечне объектов - 21 объект. Там есть "Турбоатом", "Укрспирт", знаменитое "Коневодство Украины", "Украгролизинг", "Укрлектравы", - заявил Кухта.

Центрик прости, Центрик прощай...


Ну ещё бы... Хотел запостить из архива 2017 года обсуждения на эту тему (вроде тогда в последний раз серьёзно брались за центр и даже консультантов нанимали и даже им вроде что то заплатили) - а потом подумал - а какой смысл?
Кстати никто не знает где акций "знаменитого "Коневодство Украины" " прикупить? Глянул аудиторский отчёт - не - там ДП.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 17:58

Харьков. 5 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Харьковский облсовет на очередной сессии в четверг принял обращение к Кабинету министров Украины с просьбой рассмотреть возможность оставить для АО "Турбоатом" норматив отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятий в 2018 году, на уровне 50%.

24 апреля правительство своим постановлением № 364 повысило обязательный размер выплаты дивидендов до 90%, как базовый норматив отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства и которые по результатам года получили чистую прибыль более 50 млн. гривен.

"В случае выполнения требований указанного постановления правительства о выплате дивидендов в размере 90%, АО "Турбоатом" будет вынуждено изыскать возможность по уплате дополнительных 306 млн грн, что неизбежно приведет к дефициту оборотных средств на предприятии.. Резкое ухудшение финансового состояния, которое возникает таким образом, может привести к катастрофическим последствиям для бюджетообразующего предприятия Харьковщины. Предприятие, имеющее стратегическое значение и являющееся одним из крупнейших налогоплательщиков, не сможет выполнить финансовый план 2019 и удержать плановые темпы развития", - говорится в обращении.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:53

Кто что думает, на каких уровнях откроется УБа?) (ну и когда :lol: )

https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 72540.html

Так, в понедельник рост котировок составил от 0,63% – по бумагам с погашением в 2021 году – до 2,75% по бумагам с погашением в 2032 году.

Согласно данным Bloomberg, в результате ставка самых длинных бондов с погашением в 2032 году снова упала ниже 7% и составила около 6,83% годовых, а бумаг с погашением в сентябре 2021 года – до 4,5%.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 17:20

  Investor_33 написав:Кто что думает, на каких уровнях откроется УБа?) (ну и когда :lol: )



А что есть проблемы с покупкой или продажей БАВЛа? Так для этого имхо не надо целая биржа.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 08:22

  lrs7719 написав:
  Investor_33 написав:Кто что думает, на каких уровнях откроется УБа?) (ну и когда :lol: )



А что есть проблемы с покупкой или продажей БАВЛа? Так для этого имхо не надо целая биржа.

Как говорится не авалем единым)
З.Ы. По авалю еще 7 мес по плану инвестиций, а там посмотрим что дальше делать...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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