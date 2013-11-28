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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2335233623372338

Почему у Вас нет акций Apple?

Идеи: портфель 3 5 38
У меня есть
5%
2
Дорого
34%
13
Не интересно
39%
15
Есть выход на Америку
5%
2
Позже куплю
8%
3
А так можно было?
8%
3
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:54

Re: Идеи: портфель

  lrs7719 написав:А что еще?

Да какая разница. Вам как и Виталию (половинкину) нут нечего же делать... :mrgreen:
З.Ы. Вот новость для любителей штатофонды...
НБУ вдвічі підвищує електронний ліміт для інвестицій фізосіб за кордон - до EUR100 тис. на рік
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/630058.html
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:06

  Investor_33 написав:
  lrs7719 написав:А что еще?

Да какая разница. Вам как и Виталию (половинкину) нут нечего же делать... :mrgreen:


Спасибо, что зачислили меня к уважаемому и серьёзному человеку.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:38

  lrs7719 написав:
  Investor_33 написав:
  lrs7719 написав:А что еще?

Да какая разница. Вам как и Виталию (половинкину) нут нечего же делать... :mrgreen:


Спасибо, что зачислили меня к уважаемому и серьёзному человеку.

Я не "зачислитель", я "констататор" :lol:
З.ы. хотя бы плюсонул, а то спасибо)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:39

З березня наступного року вимоги до обов’язкового резервування будуть відрізнятися залежно від валюти. Для резервів у гривні цей норматив буде знижено до нуля. Для резервів у іноземній валюті його буде підвищено до 10%. На нашу думку, це не лише сприятиме зниженню доларизації банківських вкладів, а й допоможе швидше здешевити гривневі кредитні ресурси для населення та бізнесу.

Кто что думает, у аваля ЧП будет расти на этом?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 01:38

Msich

https://lb.ua/economics/2019/12/13/4448 ... ktsiy.html
reestr
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 09:54

УБ запустила интернет-трейдинг !!!

Відновлення Інтернет-трейдингу в Україні


ТОВ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА" — перший і поки що єдиний учасник фондового ринку, який відновив доступ клієнтів до біржових торгів через Iнтернет. Тестування доступу до біржі через платформу "Tradernet" почато у листопаді і з 16 грудня 2019 року він працює в повноцінному режимі.

Наразі клієнти ТОВ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА" можуть комфортно купувати або продавати українські цінні папери на біржі — виходити з дому або заповнювати зайві розпорядження не потрібно. Це дасть змогу почати відновлювати ліквідність українського ринку цінних паперів та повернути інтерес до українських емітентів.

"Інвестори давно чекають відновлення Інтернет-трейдингу. Ми вітаємо колектив ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА — вони здійснили змістовну роботу, і дуже сподіваємося, що цей приклад найближчим часом надихне інших учасників фондового ринку", — коментує Олексій Сухоруков, директор із розвитку бізнесу АТ "Українська біржа".

"Останні півтора року ми спостерігаємо накопичення відкладеного попиту на доступ до біржових торгів через Інтернет. Цю послугу чекали, у першу чергу, приватні інвестори. Її відновлення істотно пожвавить активність на ринку, підвищить його привабливість і для іноземних інвесторів. У перспективі декількох найближчих років я очікую значного збільшення кількості зареєстрованих на біржі рахунків", — зазначає Марина Машковська, генеральний директор ТОВ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА".

Платформа "Tradernet" інтегрована з біржовою торговельною системою через шлюз, який введено в промислову експлуатацію 1 жовтня 2019 року. Шлюз працює відповідно до міжнародного протоколу FIX (Financial Information eXchange). З його використанням інвесткомпанії та банки можуть підключити свої системи до біржових торгів, а інформаційні агентства отримують дані про ціни. Специфікація повідомлень, які підтримує FIХ-шлюз, доступна за посиланням.

Доступ до торгів через FIX надається членам біржі за підсумками перевірки підключення до тестової торговельній системі. Для отримання доступу до тестової системи учасникам торгів або розробникам ПО достатньо надіслати заявку у вільній формі на адресу help@ux.uа.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з нами по електронній пошті: info@ux.ua або за телефоном: +380 (44) 495-7474.

ТОВ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА" входить до складу холдингу FREEDOM HOLDING CORP. (США), брокери якого надають клієнтам доступ до світових фондових ринків. Акції холдингу пройшли лістинг на фондовій біржі NASDAQ (тікер-код FRHC). Детальну інформацію про компанію можна отримати на на сайті.

"Українська біржа" — провідний організований ринок акцій і строкових контрактів в Україні. Торги на біржі стартували у березні 2009 року. З перших місяців існування вона стала технологічним лідером фондового ринку України — першою запустила торги в режимі "ринок заявок", інтернет-трейдинг, угоди репо, центрального контрагента та строкового ринку.

Протокол FIX із 1998 року розробляє неприбуткова організація FIX Protocol Ltd. Він визнаний стандартом індустрії торгівлі фінансовими інструментами. Протокол дає змогу істотно скоротити витрати на побудову інформаційного обміну між біржами, брокерами, інституційними інвесторами та іншими учасниками фінансових ринків.

http://www.ux.ua/a9809
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 10:44

Re: Идеи: портфель

ну наконец то!
0ptima
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:12

  0ptima написав:ну наконец то!


Есть сдвиги а Универ интересно будет давать доступ?
joik
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:24

  joik написав:
  0ptima написав:ну наконец то!


Есть сдвиги а Универ интересно будет давать доступ?


Универ владеет 7,3% акций УБ.

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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:40

zzzzzz
Смотрел на сайте Универа об интернет трейдинге ничего
Думаю там загвоздка в ПО
joik
 
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