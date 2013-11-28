ТОВ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА" — перший і поки що єдиний учасник фондового ринку, який відновив доступ клієнтів до біржових торгів через Iнтернет. Тестування доступу до біржі через платформу "Tradernet" почато у листопаді і з 16 грудня 2019 року він працює в повноцінному режимі.
Наразі клієнти ТОВ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА" можуть комфортно купувати або продавати українські цінні папери на біржі — виходити з дому або заповнювати зайві розпорядження не потрібно. Це дасть змогу почати відновлювати ліквідність українського ринку цінних паперів та повернути інтерес до українських емітентів.
"Інвестори давно чекають відновлення Інтернет-трейдингу. Ми вітаємо колектив ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА — вони здійснили змістовну роботу, і дуже сподіваємося, що цей приклад найближчим часом надихне інших учасників фондового ринку", — коментує Олексій Сухоруков, директор із розвитку бізнесу АТ "Українська біржа".
"Останні півтора року ми спостерігаємо накопичення відкладеного попиту на доступ до біржових торгів через Інтернет. Цю послугу чекали, у першу чергу, приватні інвестори. Її відновлення істотно пожвавить активність на ринку, підвищить його привабливість і для іноземних інвесторів. У перспективі декількох найближчих років я очікую значного збільшення кількості зареєстрованих на біржі рахунків", — зазначає Марина Машковська, генеральний директор ТОВ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА".
Платформа "Tradernet" інтегрована з біржовою торговельною системою через шлюз, який введено в промислову експлуатацію 1 жовтня 2019 року. Шлюз працює відповідно до міжнародного протоколу FIX (Financial Information eXchange). З його використанням інвесткомпанії та банки можуть підключити свої системи до біржових торгів, а інформаційні агентства отримують дані про ціни. Специфікація повідомлень, які підтримує FIХ-шлюз, доступна за посиланням.
Доступ до торгів через FIX надається членам біржі за підсумками перевірки підключення до тестової торговельній системі. Для отримання доступу до тестової системи учасникам торгів або розробникам ПО достатньо надіслати заявку у вільній формі на адресу help@ux.uа.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з нами по електронній пошті: info@ux.ua або за телефоном: +380 (44) 495-7474.
ТОВ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА" входить до складу холдингу FREEDOM HOLDING CORP. (США), брокери якого надають клієнтам доступ до світових фондових ринків. Акції холдингу пройшли лістинг на фондовій біржі NASDAQ (тікер-код FRHC). Детальну інформацію про компанію можна отримати на на сайті.
"Українська біржа" — провідний організований ринок акцій і строкових контрактів в Україні. Торги на біржі стартували у березні 2009 року. З перших місяців існування вона стала технологічним лідером фондового ринку України — першою запустила торги в режимі "ринок заявок", інтернет-трейдинг, угоди репо, центрального контрагента та строкового ринку.
Протокол FIX із 1998 року розробляє неприбуткова організація FIX Protocol Ltd. Він визнаний стандартом індустрії торгівлі фінансовими інструментами. Протокол дає змогу істотно скоротити витрати на побудову інформаційного обміну між біржами, брокерами, інституційними інвесторами та іншими учасниками фінансових ринків.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."