Investor_33 написав:zzzzzz Мистер Зед, коллега. Аваль за 11 мес +4,215 ярда. Не подскажете с прошлым годом?
4,892
ЧП АВАЛЬ
3 месяца -- 1,079 млрд ( 2018 - 1,4 млрд ) Δ -321 млн 4 месяца -- 1,465 млрд ( 2018 - 1,8 млрд ) Δ -335 млн 5 месяцев -- 1,95 млрд ( 2018 - 2,25 мрд ) Δ -300 млн 6 месяцев -- 2,38 млрд ( 2018 - 2,8 млрд ) Δ -420 млн 7 месяцев -- 2,85 млрд ( 2018 - 3,2 млрд ) Δ -350 млн 8 месяцев -- 3,16 млрд ( 2018 - 3,7 млрд ) Δ -520 млн 9 месяцев -- 3,50 млрд ( 2018 -4,08 млрд ) Δ -567 млн 10 месяцев - 3,79 млрд ( 2018-4,53 млрд ) Δ -737 млн 11 месяцев -- .................(2018-4,892 млрд)
Думаю что там же где и Вы постоянно смотрите) итого, немного уменьшили отставание от прошлого года: 11 месяцев -- 4,215 млрд (2018-4,892 млрд) Δ -677 млн З.Ы. Декабрь2018 был всего +195, так что есть шанс еще сократить отставание...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33 я понял вас. Вы смотрите оборотно-сальдовый баланс на сайте банка. Странно, в начала года они не давали данных по прибылям, а сейчас начали давать.
Мне приходилось смотреть на сайте НБУ Згруповані балансові залишки
Проверил. Все верно.
ЧП АВАЛЬ
3 месяца -- 1,079 млрд ( 2018 - 1,4 млрд ) Δ -321 млн 4 месяца -- 1,465 млрд ( 2018 - 1,8 млрд ) Δ -335 млн 5 месяцев -- 1,95 млрд ( 2018 - 2,25 мрд ) Δ -300 млн 6 месяцев -- 2,38 млрд ( 2018 - 2,8 млрд ) Δ -420 млн 7 месяцев -- 2,85 млрд ( 2018 - 3,2 млрд ) Δ -350 млн 8 месяцев -- 3,16 млрд ( 2018 - 3,7 млрд ) Δ -520 млн 9 месяцев -- 3,50 млрд ( 2018 -4,08 млрд ) Δ -567 млн 10 месяцев - 3,79 млрд ( 2018-4,53 млрд ) Δ -737 млн 11 месяцев -4,215 млрд (2018-4,892 млрд) Δ -677 млн
На очень большом растущем рынке хотелось заработать еще больше. Тогда мы уже улетели в космос с точки зрения доходов и заработали в 2007 году какие-то безумные деньги. В то время этот внутренний контроль, система ограничений, которая очень важна, была снесена, потому что казалось, что можно еще заработать. Какое дерево ни посадишь — на нем вырастают золотые монеты. И вот этот алмазный дым, который поплыл по комнате, снес крышу многим. https://www.forbes.ru/finansy-i-investi ... stvennosti
Він підкреслив, що "Турбоатом" досяг усіх показників, передбачених фінансовим планом заводу. Обсяг реалізації продукції склав понад 2 млрд. 800 млн. грн., при цьому завод заробив близько 500 млн. грн. чистого прибутку
По итогам 2018 года предприятие увеличило чистую прибыль на 7,6% – до 764,24 млн грн, чистый доход – на 10%, до 2,62 млрд грн.