RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2338233923402341>

Почему у Вас нет акций Apple?

Идеи: портфель 3.1 5 41
У меня есть
5%
2
Дорого
32%
13
Не интересно
39%
16
Есть выход на Америку
5%
2
Позже куплю
7%
3
А так можно было?
12%
5
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 08:31

  zzzzzz написав:
  Investor_33 написав:zzzzzz
Мистер Зед, коллега.
Аваль за 11 мес +4,215 ярда. Не подскажете с прошлым годом?


4,892

ЧП АВАЛЬ

3 месяца -- 1,079 млрд ( 2018 - 1,4 млрд ) Δ -321 млн
4 месяца -- 1,465 млрд ( 2018 - 1,8 млрд ) Δ -335 млн
5 месяцев -- 1,95 млрд ( 2018 - 2,25 мрд ) Δ -300 млн
6 месяцев -- 2,38 млрд ( 2018 - 2,8 млрд ) Δ -420 млн
7 месяцев -- 2,85 млрд ( 2018 - 3,2 млрд ) Δ -350 млн
8 месяцев -- 3,16 млрд ( 2018 - 3,7 млрд ) Δ -520 млн
9 месяцев -- 3,50 млрд ( 2018 -4,08 млрд ) Δ -567 млн
10 месяцев - 3,79 млрд ( 2018-4,53 млрд ) Δ -737 млн
11 месяцев -- .................(2018-4,892 млрд)

Годовая прибыль
2017 - 4,468 млрд ( прибыль 7,2 коп/акцию, дивиденды 6,8 коп/акцию )
2018 - 5,087 млрд ( прибыль 8,2 коп/акцию, дивиденды 5,9 коп/акцию )


Откуда у вас данные про ЧП Аваля за 11 месяцев ?

Думаю что там же где и Вы постоянно смотрите) :wink:
итого, немного уменьшили отставание от прошлого года:
11 месяцев -- 4,215 млрд (2018-4,892 млрд) Δ -677 млн
З.Ы. Декабрь2018 был всего +195, так что есть шанс еще сократить отставание... :wink:
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
Повідомлень: 905
З нами з: 16.05.17
Подякував: 51 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 10:04

Investor_33
я понял вас. Вы смотрите оборотно-сальдовый баланс на сайте банка. Странно, в начала года они не давали данных по прибылям, а сейчас начали давать.

Мне приходилось смотреть на сайте НБУ Згруповані балансові залишки

Проверил. Все верно.

ЧП АВАЛЬ

3 месяца -- 1,079 млрд ( 2018 - 1,4 млрд ) Δ -321 млн
4 месяца -- 1,465 млрд ( 2018 - 1,8 млрд ) Δ -335 млн
5 месяцев -- 1,95 млрд ( 2018 - 2,25 мрд ) Δ -300 млн
6 месяцев -- 2,38 млрд ( 2018 - 2,8 млрд ) Δ -420 млн
7 месяцев -- 2,85 млрд ( 2018 - 3,2 млрд ) Δ -350 млн
8 месяцев -- 3,16 млрд ( 2018 - 3,7 млрд ) Δ -520 млн
9 месяцев -- 3,50 млрд ( 2018 -4,08 млрд ) Δ -567 млн
10 месяцев - 3,79 млрд ( 2018-4,53 млрд ) Δ -737 млн
11 месяцев -4,215 млрд (2018-4,892 млрд) Δ -677 млн

Годовая прибыль
2017 - 4,468 млрд ( прибыль 7,2 коп/акцию, дивиденды 6,8 коп/акцию )
2018 - 5,087 млрд ( прибыль 8,2 коп/акцию, дивиденды 5,9 коп/акцию )
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 36689
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3522 раз.
Подякували: 8292 раз.
 
Профіль
39
8
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 22:51

Закат Тройка Диалог

На очень большом растущем рынке хотелось заработать еще больше. Тогда мы уже улетели в космос с точки зрения доходов и заработали в 2007 году какие-то безумные деньги. В то время этот внутренний контроль, система ограничений, которая очень важна, была снесена, потому что казалось, что можно еще заработать. Какое дерево ни посадишь — на нем вырастают золотые монеты. И вот этот алмазный дым, который поплыл по комнате, снес крышу многим.
https://www.forbes.ru/finansy-i-investi ... stvennosti
vladislavlvov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2018
З нами з: 02.03.07
Подякував: 87 раз.
Подякували: 368 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 11:37

https://www.ukrnafta.com/v-2019-roczi-c ... x_VtmOgHXo

Опять Укрнафта в убытки войдет. Думаю за 2019 будет 4-5 млрд ((((((
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 36689
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3522 раз.
Подякували: 8292 раз.
 
Профіль
39
8
2
1
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 20:08

Re: Идеи: портфель

Больше! Около 8(((
Счастливый
 
Повідомлень: 2
З нами з: 13.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 12:44

  zzzzzz написав:https://www.ukrnafta.com/v-2019-roczi-chvert-nafty-ukrnafty-zalyshylas-neprodanoyu?fbclid=IwAR3S0db3CW03eK8uuUhY0_lVLi_QBa2PFlq73ois5-eUFgiK-x_VtmOgHXo

Опять Укрнафта в убытки войдет. Думаю за 2019 будет 4-5 млрд ((((((

Можно увидеть , на чем основываются предположения ?
reestr
 
Повідомлень: 988
З нами з: 10.08.10
Подякував: 25 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 21:37

  reestr написав:
  zzzzzz написав:https://www.ukrnafta.com/v-2019-roczi-chvert-nafty-ukrnafty-zalyshylas-neprodanoyu?fbclid=IwAR3S0db3CW03eK8uuUhY0_lVLi_QBa2PFlq73ois5-eUFgiK-x_VtmOgHXo

Опять Укрнафта в убытки войдет. Думаю за 2019 будет 4-5 млрд ((((((

Можно увидеть , на чем основываются предположения ?


На объеме не проданной нефти.Это приведет к падению доходов.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 36689
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3522 раз.
Подякували: 8292 раз.
 
Профіль
39
8
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:29

О приватизации

https://lb.ua/news/2019/12/26/445810_gl ... o_oni.html
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1727
З нами з: 13.07.16
Подякував: 299 раз.
Подякували: 331 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:21

ТАТМ

ЧП ориентировочно 500 млн в 2019

3 кв +377 млн
2 кв +333 млн
1 кв +162 млн

2018 +764 млн
3кв +567

Він підкреслив, що "Турбоатом" досяг усіх показників, передбачених фінансовим планом заводу. Обсяг реалізації продукції склав понад 2 млрд. 800 млн. грн., при цьому завод заробив близько 500 млн. грн. чистого прибутку

По итогам 2018 года предприятие увеличило чистую прибыль на 7,6% – до 764,24 млн грн, чистый доход – на 10%, до 2,62 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167715


Непонятно что там с дивидендами, гос-ву заплатили или нет, а если заплатили гос-ву то миноров кинут как обычно ??????
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 36689
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3522 раз.
Подякували: 8292 раз.
 
Профіль
39
8
2
1
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 08:28

НБУ оприлюднив повний перелік банків, у яких дефіцит капіталу за результатами цьогорічного стрес-тесту.

Оцінка стійкості базувалася на таких макроекономічних припущеннях НБУ щодо курсу на кінець 2019 року: для базового сценарію - 30 грн/дол, для несприятливого сценарію - 37 грн/дол.

За результатами стрес-тесту не зафіксовано дефіцит капіталу ні за базовим, ні за несприятливим макроекономічним сценарієм у Приватбанку, Укргазбанку, Креді Агріколь, Райффайзен Банку Аваль, Укрсиббанку, ОТП Банку, Прокредит Банку, Кредобанку, Альфа-Банку, Ідея Банку, ПУМБ.

http://финбаланс.ком.юа/news/stres-tes ... m-kapitalu

З.Ы. Хотелось бы подвести итоги года ... скукота))) Очередные двд от аваля и всё)))
Всех с Наступающим и нехай живе Україна!!! (ну и УБа :mrgreen: )
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
Повідомлень: 905
З нами з: 16.05.17
Подякував: 51 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2338233923402341>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 78631
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16911)
28.12.2019 09:40
EximBonus Bot (911)
28.12.2019 09:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.