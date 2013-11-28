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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 28 гру, 2019 08:33
TATM
Я всі двд отримав за 2018 і попередні роки. Є інфа що надалі так не буде? Поділіться пліз
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Taras Rudko
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