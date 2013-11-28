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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2338233923402341

Почему у Вас нет акций Apple?

Идеи: портфель 3.1 5 41
У меня есть
5%
2
Дорого
32%
13
Не интересно
39%
16
Есть выход на Америку
5%
2
Позже куплю
7%
3
А так можно было?
12%
5
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 08:33

TATM

Я всі двд отримав за 2018 і попередні роки. Є інфа що надалі так не буде? Поділіться пліз
Taras Rudko
 
Повідомлень: 381
З нами з: 03.10.08
Подякував: 146 раз.
Подякували: 65 раз.
 
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  #<1 ... 2338233923402341
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