КВБЗ
Интервью Прриходько на оф.сайте предприятия.
За оперативними даними, ми виготовили товарної продукції на суму понад 8 млрд. грн. Темп росту до відповідного періоду 2018 року – 143,7 %, а темп обсягів реалізації - понад 157 %. Складено 5280 вантажних вагонів.
Из годовой отчетности за 2018 год.
За результатами дiяльностi пiдприємства за 2018 рiк отримано:
- чистий дохiд вiд реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) -5 514 137,0 тис. грн.;
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 4 787 096,0 тис. грн.;
- iншi операцiйнi доходи - 142 334,0 тис.грн.
- адмiнiстративнi витрати -163 307,0 тис. грн.;
- витрати на збут - 56 166,0 тис. грн.;
- iншi фiнансовi доходи 75 605,0;
- iншi фiнансовi витрати 36 158,0 тис.грн.
- iншi операцiйнi витрати - 184 420,0 тис. грн.;
- iншi доходи - 3 671,0 тис. грн.;
- iншi витрати - 4 706,0 тис. грн.;
- дохiд вiд участi в капiталi - 23,0 тис. грн.;
- втрати вiд участi в капiталi - 1 608 тис. грн.;
- витрати з податку на прибуток 15 063,0 тис. грн.
- чистий фiнансовий результат (прибуток) - 487 246,0 тис. грн.;
На дивиденды было за 2018 год было направлено 41% прибыли(200 млн / 1,75грн на акцию)
- суму прибутку у розмірі 24'560'640,00 грн. направити на погашення актуарного збитку Товариства за 2018 рік;
- суму прибутку у розмірі 45'968'963,78 грн. направити на погашення збитків Товариства за минулі роки;
- суму прибутку у розмірі 216'026'649,56 грн. направити на розвиток Товариства, використання коштів - за рішенням Наглядової ради, або Голови Наглядової ради згідно Статуту ПАТ "КВБЗ";
- суму прибутку у розмірі 200'689'216,00 грн. направити на виплату дивідендів.
За три квартала выручка была 6,059 млрд , прибыль 782 млн / 6,82 грн на акцию.
Можно сделать предположение что прибыль будет около 0,9-1,0 млрд / 7,9-8,8 грн на акцию.