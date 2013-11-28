TATM
Я всі двд отримав за 2018 і попередні роки. Є інфа що надалі так не буде? Поділіться пліз
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 28 гру, 2019 08:33
TATM
Я всі двд отримав за 2018 і попередні роки. Є інфа що надалі так не буде? Поділіться пліз
Додано: Пон 30 гру, 2019 20:16
КВБЗ
Интервью Прриходько на оф.сайте предприятия.
Из годовой отчетности за 2018 год.
На дивиденды было за 2018 год было направлено 41% прибыли(200 млн / 1,75грн на акцию)
За три квартала выручка была 6,059 млрд , прибыль 782 млн / 6,82 грн на акцию.
Можно сделать предположение что прибыль будет около 0,9-1,0 млрд / 7,9-8,8 грн на акцию.
Живите своим умом!
Додано: Вів 31 гру, 2019 21:41
есть индекс укр биржы? что купить можно не глядя на 5 лет?
некуда деть бабулес, думаю диверсификацию
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