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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 28 гру, 2019 08:33
TATM
Я всі двд отримав за 2018 і попередні роки. Є інфа що надалі так не буде? Поділіться пліз
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Taras Rudko
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Додано: Пон 30 гру, 2019 20:16
КВБЗ
Интервью Прриходько на оф.сайте предприятия.
За оперативними даними, ми виготовили товарної продукції на суму понад 8 млрд. грн. Темп росту до відповідного періоду 2018 року – 143,7 %, а темп обсягів реалізації - понад 157 %. Складено 5280 вантажних вагонів.
Из годовой отчетности за 2018 год.
За результатами дiяльностi пiдприємства за 2018 рiк отримано:
- чистий дохiд вiд реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) -5 514 137,0 тис. грн.;
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 4 787 096,0 тис. грн.;
- iншi операцiйнi доходи - 142 334,0 тис.грн.
- адмiнiстративнi витрати -163 307,0 тис. грн.;
- витрати на збут - 56 166,0 тис. грн.;
- iншi фiнансовi доходи 75 605,0;
- iншi фiнансовi витрати 36 158,0 тис.грн.
- iншi операцiйнi витрати - 184 420,0 тис. грн.;
- iншi доходи - 3 671,0 тис. грн.;
- iншi витрати - 4 706,0 тис. грн.;
- дохiд вiд участi в капiталi - 23,0 тис. грн.;
- втрати вiд участi в капiталi - 1 608 тис. грн.;
- витрати з податку на прибуток 15 063,0 тис. грн.
- чистий фiнансовий результат (прибуток) - 487 246,0 тис. грн.;
На дивиденды было за 2018 год было направлено 41% прибыли(200 млн / 1,75грн на акцию)
- суму прибутку у розмірі 24'560'640,00 грн. направити на погашення актуарного збитку Товариства за 2018 рік;
- суму прибутку у розмірі 45'968'963,78 грн. направити на погашення збитків Товариства за минулі роки;
- суму прибутку у розмірі 216'026'649,56 грн. направити на розвиток Товариства, використання коштів - за рішенням Наглядової ради, або Голови Наглядової ради згідно Статуту ПАТ "КВБЗ";
- суму прибутку у розмірі 200'689'216,00 грн. направити на виплату дивідендів.
За три квартала выручка была 6,059 млрд , прибыль 782 млн / 6,82 грн на акцию.
Можно сделать предположение что прибыль будет около 0,9-1,0 млрд / 7,9-8,8 грн на акцию.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 31 гру, 2019 21:41
есть индекс укр биржы? что купить можно не глядя на 5 лет?
некуда деть бабулес, думаю диверсификацию
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proftpd66
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Додано: Сер 01 січ, 2020 17:43
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greenozon
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:08
proftpd66 написав:
есть индекс укр биржы? что купить можно не глядя на 5 лет?
некуда деть бабулес, думаю диверсификацию
Берите Аваль, ИМХО, за 1,5 года удвоетесь ("вангую" 15коп двд и ценник 55+ коп).
З.Ы. За остальным не слежу особо, вон Зед пишет про хорошую отчетновть КВБЗ... может УНАФ выстрелит (тема со спрорным газом), СЕЕН не понятно что с приватизацией...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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