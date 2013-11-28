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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 18 січ, 2020 17:48
Центр таки в списке на приватизацию
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/pdf/1- ... 8zPmise_-0
В газете Фонда государственного имущества Украины «Ведомости приватизации» опубликовали перечень объектов большой приватизации государственной собственности на 2020 год.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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