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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Есть выход на Америку
7%
3
Позже куплю
7%
3
А так можно было?
13%
6
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 17:48

Центр таки в списке на приватизацию

В газете Фонда государственного имущества Украины «Ведомости приватизации» опубликовали перечень объектов большой приватизации государственной собственности на 2020 год.

http://www.spfu.gov.ua/userfiles/pdf/1- ... 8zPmise_-0
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:41

Yuri_T
Хотелось бы чтобы был уже какой то движ..нужно как то успеть выскочить..
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева прогнозирует новую Великую депрессию
https://www.kommersant.ru/doc/4225222
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 14:07

vladislavlvov Щодо генераторів більше переживаю з приводу здешевлення відновлювальної енергетики і підвищення екологічних вимог...

ПС Крим це Україна!
mandelbrot
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 20:48

  vladislavlvov написав:Yuri_T
Хотелось бы чтобы был уже какой то движ..нужно как то успеть выскочить..
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева прогнозирует новую Великую депрессию
https://www.kommersant.ru/doc/4225222

ИЛИ ВСЕ ТА КИ ВСКОЧТТЬ :D
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 12:41

С учетом нынешней ситуации вокруг ЦЕнтра, вообще не прогнозируемо как будет вести себя цена на акции СЕЕН при приватизации.
Если кто то из больших и прозрачных купит акции прибавят
Если местные будут шурум бурум делать нужно срочно выскакивать
joik
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:01

Фонд держмайна почав шукати радників з приватизації Центренерго
https://nv.ua/ukr/biz/markets/fond-derz ... 65263.html
Філ
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:03

  Філ написав:Фонд держмайна почав шукати радників з приватизації Центренерго
https://nv.ua/ukr/biz/markets/fond-derz ... 65263.html

Це вже який раз :lol:
Chuprynka
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