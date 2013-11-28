В газете Фонда государственного имущества Украины «Ведомости приватизации» опубликовали перечень объектов большой приватизации государственной собственности на 2020 год.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 17:48
Центр таки в списке на приватизацию
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Суб 18 січ, 2020 19:41
Yuri_T
Хотелось бы чтобы был уже какой то движ..нужно как то успеть выскочить..
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева прогнозирует новую Великую депрессию
Додано: Нед 19 січ, 2020 14:07
vladislavlvov Щодо генераторів більше переживаю з приводу здешевлення відновлювальної енергетики і підвищення екологічних вимог...
ПС Крим це Україна!
Додано: Нед 19 січ, 2020 20:48
ИЛИ ВСЕ ТА КИ ВСКОЧТТЬ
Додано: Пон 20 січ, 2020 12:41
С учетом нынешней ситуации вокруг ЦЕнтра, вообще не прогнозируемо как будет вести себя цена на акции СЕЕН при приватизации.
Если кто то из больших и прозрачных купит акции прибавят
Если местные будут шурум бурум делать нужно срочно выскакивать
Додано: Вів 21 січ, 2020 15:01
Фонд держмайна почав шукати радників з приватизації Центренерго
Додано: Вів 21 січ, 2020 15:03
Це вже який раз
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