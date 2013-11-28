В газете Фонда государственного имущества Украины «Ведомости приватизации» опубликовали перечень объектов большой приватизации государственной собственности на 2020 год.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 18 січ, 2020 17:48
Центр таки в списке на приватизацию
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Суб 18 січ, 2020 19:41
Yuri_T
Хотелось бы чтобы был уже какой то движ..нужно как то успеть выскочить..
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева прогнозирует новую Великую депрессию
Додано: Нед 19 січ, 2020 14:07
vladislavlvov Щодо генераторів більше переживаю з приводу здешевлення відновлювальної енергетики і підвищення екологічних вимог...
ПС Крим це Україна!
Додано: Нед 19 січ, 2020 20:48
ИЛИ ВСЕ ТА КИ ВСКОЧТТЬ
Додано: Пон 20 січ, 2020 12:41
С учетом нынешней ситуации вокруг ЦЕнтра, вообще не прогнозируемо как будет вести себя цена на акции СЕЕН при приватизации.
Если кто то из больших и прозрачных купит акции прибавят
Если местные будут шурум бурум делать нужно срочно выскакивать
Додано: Вів 21 січ, 2020 15:01
Фонд держмайна почав шукати радників з приватизації Центренерго
Додано: Вів 21 січ, 2020 15:03
Це вже який раз
Додано: Вів 21 січ, 2020 18:34
VitaliyN
сколько можно с 1997 года..
Вообще общаясь с некоторыми друзьями нерезами такого пессимизма в плане Украины не помню никогда..
Пока такие м.. как Хромаев у руля НДЦФР в этой стране ловить нечего в плане фондового рынка..
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:45
vladislavlvov
оторвать нужно гнилую голову
закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
Додано: Вів 21 січ, 2020 22:59
Задача молодых людей, в составе Комиссии - национальное законодательство в интересах настоящих и будущих участников Давоса. Версия для СМИ - реформирование. По факту,
создание новых возможностей оптимизировать налоговую нагрузку законным путем в условиях глобального противостояния офшорам согласно Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. Сегодня, через КИФы. В перспективе, через подконтрольные НПФ.
Местные ФПГ давно осознали безперспективность их моделей из 90-х. Поэтому, быстро сотворили новый механизм, котрый отвечал бы пост-оффшорным требованиям, наделили его безграничными полномочиями. Прилепили бирку "сделано в Европе" связав имплементацией с ЕС. Авторские права на реформаторские псевдоидеи надежно закрепили за тарабакинохромаеволибановыми. Присвоили им иммунитет и статус неприкосновенности на шесть лет, в т ч. на прочие "барские забавы" (сквизаут).
Таким образом, получили легальную юрисдикцию, интегрировав свои архаичные бизнесы через законодательство такого ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО еврогосударства, как Украина.
Акционерный капитал средство привлечения инвестиций? Фондовый рынок? Биржа для акций? Не смешите! Кому это вообще нужно?))
PS. В условиях глобальной монополизации M&A, 95 квартал фондового рынка Украины, не что иное, как НЕОрабство с подвешенной у носа морковкой (микробизнес с единым налогом))), для достижения более высокого КПД
VRI выше сильнее быстрее
Зе(05.01(Чижик-вова где ты был?))
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