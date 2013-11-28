Додано: Вів 21 січ, 2020 22:59

Задача молодых людей, в составе Комиссии - национальное законодательство в интересах настоящих и будущих участников Давоса. Версия для СМИ - реформирование. По факту,

создание новых возможностей оптимизировать налоговую нагрузку законным путем в условиях глобального противостояния офшорам согласно Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. Сегодня, через КИФы. В перспективе, через подконтрольные НПФ.

Местные ФПГ давно осознали безперспективность их моделей из 90-х. Поэтому, быстро сотворили новый механизм, котрый отвечал бы пост-оффшорным требованиям, наделили его безграничными полномочиями. Прилепили бирку "сделано в Европе" связав имплементацией с ЕС. Авторские права на реформаторские псевдоидеи надежно закрепили за тарабакинохромаеволибановыми. Присвоили им иммунитет и статус неприкосновенности на шесть лет, в т ч. на прочие "барские забавы" (сквизаут).

Таким образом, получили легальную юрисдикцию, интегрировав свои архаичные бизнесы через законодательство такого ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО еврогосударства, как Украина.

Акционерный капитал средство привлечения инвестиций? Фондовый рынок? Биржа для акций? Не смешите! Кому это вообще нужно?))

PS. В условиях глобальной монополизации M&A, 95 квартал фондового рынка Украины, не что иное, как НЕОрабство с подвешенной у носа морковкой (микробизнес с единым налогом))), для достижения более высокого КПД

VRI выше сильнее быстрее

Зе(05.01(Чижик-вова где ты был?))