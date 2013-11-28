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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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7%
3
Позже куплю
7%
3
А так можно было?
13%
6
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 17:48

Центр таки в списке на приватизацию

В газете Фонда государственного имущества Украины «Ведомости приватизации» опубликовали перечень объектов большой приватизации государственной собственности на 2020 год.

http://www.spfu.gov.ua/userfiles/pdf/1- ... 8zPmise_-0
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:41

Yuri_T
Хотелось бы чтобы был уже какой то движ..нужно как то успеть выскочить..
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева прогнозирует новую Великую депрессию
https://www.kommersant.ru/doc/4225222
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 14:07

vladislavlvov Щодо генераторів більше переживаю з приводу здешевлення відновлювальної енергетики і підвищення екологічних вимог...

ПС Крим це Україна!
mandelbrot
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 20:48

  vladislavlvov написав:Yuri_T
Хотелось бы чтобы был уже какой то движ..нужно как то успеть выскочить..
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева прогнозирует новую Великую депрессию
https://www.kommersant.ru/doc/4225222

ИЛИ ВСЕ ТА КИ ВСКОЧТТЬ :D
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 12:41

С учетом нынешней ситуации вокруг ЦЕнтра, вообще не прогнозируемо как будет вести себя цена на акции СЕЕН при приватизации.
Если кто то из больших и прозрачных купит акции прибавят
Если местные будут шурум бурум делать нужно срочно выскакивать
joik
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:01

Фонд держмайна почав шукати радників з приватизації Центренерго
https://nv.ua/ukr/biz/markets/fond-derz ... 65263.html
Філ
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:03

  Філ написав:Фонд держмайна почав шукати радників з приватизації Центренерго
https://nv.ua/ukr/biz/markets/fond-derz ... 65263.html

Це вже який раз :lol:
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 18:34

VitaliyN
сколько можно с 1997 года..
Вообще общаясь с некоторыми друзьями нерезами такого пессимизма в плане Украины не помню никогда..
Пока такие м.. как Хромаев у руля НДЦФР в этой стране ловить нечего в плане фондового рынка..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:45

vladislavlvov
оторвать нужно гнилую голову
закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
dmetr
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 22:59

Задача молодых людей, в составе Комиссии - национальное законодательство в интересах настоящих и будущих участников Давоса. Версия для СМИ - реформирование. По факту,
создание новых возможностей оптимизировать налоговую нагрузку законным путем в условиях глобального противостояния офшорам согласно Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. Сегодня, через КИФы. В перспективе, через подконтрольные НПФ.
Местные ФПГ давно осознали безперспективность их моделей из 90-х. Поэтому, быстро сотворили новый механизм, котрый отвечал бы пост-оффшорным требованиям, наделили его безграничными полномочиями. Прилепили бирку "сделано в Европе" связав имплементацией с ЕС. Авторские права на реформаторские псевдоидеи надежно закрепили за тарабакинохромаеволибановыми. Присвоили им иммунитет и статус неприкосновенности на шесть лет, в т ч. на прочие "барские забавы" (сквизаут).
Таким образом, получили легальную юрисдикцию, интегрировав свои архаичные бизнесы через законодательство такого ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО еврогосударства, как Украина.
Акционерный капитал средство привлечения инвестиций? Фондовый рынок? Биржа для акций? Не смешите! Кому это вообще нужно?))
PS. В условиях глобальной монополизации M&A, 95 квартал фондового рынка Украины, не что иное, как НЕОрабство с подвешенной у носа морковкой (микробизнес с единым налогом))), для достижения более высокого КПД
VRI выше сильнее быстрее
Зе(05.01(Чижик-вова где ты был?))
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