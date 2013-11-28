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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 22 січ, 2020 10:32
paolot
мне сейчас представляется, что описанные вами обстоятельства были неизбежны и базово закладывались задолго до прихода тимуро/димонов.
жаль, конечно, что Тарабакин именно так использовал свой шанс, но это его выбор.
в конце-концов, не он - так кто-то другой сделал бы то же самое.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 10:37
paolot написав:
95 квартал фондового рынка Украины, не что иное, как НЕОрабство с подвешенной у носа морковкой (микробизнес с единым налогом))), для достижения более высокого КПД
Очень точное описание состояния отсутствия фондового рынка.
Счас Ерик со своим ХАГС что то мутит
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Додано: Сер 22 січ, 2020 16:49
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Додано: Пон 27 січ, 2020 20:41
по КВБЗ сегодня стояли котировки на УБ 16,20/19,10 сделок не было, жаль объемы не видел.
Закрытие в КВИКе было 15.06.2018 - 11,48
Живите своим умом!
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Додано: Пон 27 січ, 2020 20:58
Наоборот! 16,10/19,20
Объем- 300 шт
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Счастливый
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Додано: Сер 29 січ, 2020 08:40
Ну, если верить отчетам у аваля за 2019й +4,749 ярда.
Итого
ЧП АВАЛЬ
3 месяца -- 1,079 млрд ( 2018 - 1,4 млрд ) Δ -321 млн
4 месяца -- 1,465 млрд ( 2018 - 1,8 млрд ) Δ -335 млн
5 месяцев -- 1,95 млрд ( 2018 - 2,25 мрд ) Δ -300 млн
6 месяцев -- 2,38 млрд ( 2018 - 2,8 млрд ) Δ -420 млн
7 месяцев -- 2,85 млрд ( 2018 - 3,2 млрд ) Δ -350 млн
8 месяцев -- 3,16 млрд ( 2018 - 3,7 млрд ) Δ -520 млн
9 месяцев -- 3,50 млрд ( 2018 -4,08 млрд ) Δ -567 млн
10 месяцев - 3,79 млрд ( 2018-4,53 млрд ) Δ -737 млн
11 месяцев -4,215 млрд (2018-4,892 млрд) Δ -677 млн
12 месяцев -4,749 млрд (2018-5,087 млрд) Δ -338 млн
до 2018го немного не дотянули а 2017й перешагнули...
Годовая прибыль
2017 - 4,468 млрд ( прибыль 7,2 коп/акцию, дивиденды 6,8 коп/акцию )
2018 - 5,087 млрд ( прибыль 8,2 коп/акцию, дивиденды 5,9 коп/акцию )
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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