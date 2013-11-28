Додано: Сер 22 січ, 2020 10:32

paolot

мне сейчас представляется, что описанные вами обстоятельства были неизбежны и базово закладывались задолго до прихода тимуро/димонов.

жаль, конечно, что Тарабакин именно так использовал свой шанс, но это его выбор.

в конце-концов, не он - так кто-то другой сделал бы то же самое.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.