paolot мне сейчас представляется, что описанные вами обстоятельства были неизбежны и базово закладывались задолго до прихода тимуро/димонов. жаль, конечно, что Тарабакин именно так использовал свой шанс, но это его выбор. в конце-концов, не он - так кто-то другой сделал бы то же самое.
Ну, если верить отчетам у аваля за 2019й +4,749 ярда. Итого ЧП АВАЛЬ
3 месяца -- 1,079 млрд ( 2018 - 1,4 млрд ) Δ -321 млн 4 месяца -- 1,465 млрд ( 2018 - 1,8 млрд ) Δ -335 млн 5 месяцев -- 1,95 млрд ( 2018 - 2,25 мрд ) Δ -300 млн 6 месяцев -- 2,38 млрд ( 2018 - 2,8 млрд ) Δ -420 млн 7 месяцев -- 2,85 млрд ( 2018 - 3,2 млрд ) Δ -350 млн 8 месяцев -- 3,16 млрд ( 2018 - 3,7 млрд ) Δ -520 млн 9 месяцев -- 3,50 млрд ( 2018 -4,08 млрд ) Δ -567 млн 10 месяцев - 3,79 млрд ( 2018-4,53 млрд ) Δ -737 млн 11 месяцев -4,215 млрд (2018-4,892 млрд) Δ -677 млн 12 месяцев -4,749 млрд (2018-5,087 млрд) Δ -338 млн до 2018го немного не дотянули а 2017й перешагнули... Годовая прибыль 2017 - 4,468 млрд ( прибыль 7,2 коп/акцию, дивиденды 6,8 коп/акцию ) 2018 - 5,087 млрд ( прибыль 8,2 коп/акцию, дивиденды 5,9 коп/акцию )
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33 написав:http://финбаланс.ком.юа/news/pributok-rayffayzen-banku-aval-za-2019-rik-znizivsya-na-67---do-475-mlrd-hrn ПРИБУТОК РАЙФФАЙЗЕН БАНКУ АВАЛЬ ЗА 2019 РІК ЗНИЗИВСЯ НА 6,7% - ДО 4,75 МЛРД ГРН
А где можно первоисточник посмотреть? Отчеты там какие то или еще что?
Investor_33 написав:http://финбаланс.ком.юа/news/pributok-rayffayzen-banku-aval-za-2019-rik-znizivsya-na-67---do-475-mlrd-hrn ПРИБУТОК РАЙФФАЙЗЕН БАНКУ АВАЛЬ ЗА 2019 РІК ЗНИЗИВСЯ НА 6,7% - ДО 4,75 МЛРД ГРН
А где можно первоисточник посмотреть? Отчеты там какие то или еще что?
Преименуйтесь в "UX-2020"
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."