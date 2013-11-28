А что на УБ можно что то купить?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 30 січ, 2020 17:06
Додано: Чет 30 січ, 2020 17:25
я имел ввиду украинский
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:47
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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