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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Почему у Вас нет акций Apple?

Идеи: портфель 3.2 5 48
У меня есть
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Не интересно
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Есть выход на Америку
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А так можно было?
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6
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:06

  PS4 написав:кто то покупал акции эпл на УБ?


А что на УБ можно что то купить?
joik
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:25

  asti написав:
  proftpd66 написав:есть индекс укр биржы? что купить можно не глядя на 5 лет?
некуда деть бабулес, думаю диверсификацию
OMTR



я имел ввиду украинский
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:47

  PS4 написав:кто то покупал акции эпл на УБ?

Кто-то покупал.

А в чём вопрос?
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:27

  PS4 написав:кто то покупал акции эпл на УБ?

Последняя сделка Apple на УБ 20.01.2020:
Куплена 1 акция по 8519 грн.

Можно сравнить со стоимостью на NASDAQ на эту дату - 315 дол.США (по курсу 24,3 - 7655 грн.). Цена получается выше на ~11%
accord_trading_ltd
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:35

  accord_trading_ltd написав:
  PS4 написав:кто то покупал акции эпл на УБ?

Последняя сделка Apple на УБ 20.01.2020:
Куплена 1 акция по 8519 грн.

Можно сравнить со стоимостью на NASDAQ на эту дату - 315 дол.США (по курсу 24,3 - 7655 грн.). Цена получается выше на ~11%


Так еще нужно приплюсовать комиссионные брокера и субброкера
joik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:33

  joik написав:
  accord_trading_ltd написав:
  PS4 написав:кто то покупал акции эпл на УБ?

Последняя сделка Apple на УБ 20.01.2020:
Куплена 1 акция по 8519 грн.

Можно сравнить со стоимостью на NASDAQ на эту дату - 315 дол.США (по курсу 24,3 - 7655 грн.). Цена получается выше на ~11%


Так еще нужно приплюсовать комиссионные брокера и субброкера


Только украинского брокера (~0,1%) так как сделка на УБ.
accord_trading_ltd
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:35

  joik написав:
  PS4 написав:кто то покупал акции эпл на УБ?


А что на УБ можно что то купить?


конечно можно
смотри на сайте уб
уже давно!
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:36

  GTS написав:
  PS4 написав:кто то покупал акции эпл на УБ?

Кто-то покупал.

А в чём вопрос?


вопрос в том, как дивы получали? что то нужно заполнять?
PS4
 
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