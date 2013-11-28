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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 30 січ, 2020 17:06
PS4 написав:
кто то покупал акции эпл на УБ?
А что на УБ можно что то купить?
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joik
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Додано: Чет 30 січ, 2020 17:25
asti написав: proftpd66 написав:
есть индекс укр биржы? что купить можно не глядя на 5 лет?
некуда деть бабулес, думаю диверсификацию
OMTR
я имел ввиду украинский
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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proftpd66
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:47
PS4 написав:
кто то покупал акции эпл на УБ?
Кто-то покупал.
А в чём вопрос?
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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GTS
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:27
PS4 написав:
кто то покупал акции эпл на УБ?
Последняя сделка Apple на УБ 20.01.2020:
Куплена 1 акция по 8519 грн.
Можно сравнить со стоимостью на NASDAQ на эту дату - 315 дол.США (по курсу 24,3 - 7655 грн.). Цена получается выше на ~11%
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accord_trading_ltd
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:35
accord_trading_ltd написав: PS4 написав:
кто то покупал акции эпл на УБ?
Последняя сделка Apple на УБ 20.01.2020:
Куплена 1 акция по 8519 грн.
Можно сравнить со стоимостью на NASDAQ на эту дату - 315 дол.США (по курсу 24,3 - 7655 грн.). Цена получается выше на ~11%
Так еще нужно приплюсовать комиссионные брокера и субброкера
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joik
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:33
joik написав: accord_trading_ltd написав: PS4 написав:
кто то покупал акции эпл на УБ?
Последняя сделка Apple на УБ 20.01.2020:
Куплена 1 акция по 8519 грн.
Можно сравнить со стоимостью на NASDAQ на эту дату - 315 дол.США (по курсу 24,3 - 7655 грн.). Цена получается выше на ~11%
Так еще нужно приплюсовать комиссионные брокера и субброкера
Только украинского брокера (~0,1%) так как сделка на УБ.
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accord_trading_ltd
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:35
joik написав: PS4 написав:
кто то покупал акции эпл на УБ?
А что на УБ можно что то купить?
конечно можно
смотри на сайте уб
уже давно!
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PS4
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:36
GTS написав: PS4 написав:
кто то покупал акции эпл на УБ?
Кто-то покупал.
А в чём вопрос?
вопрос в том, как дивы получали? что то нужно заполнять?
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PS4
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