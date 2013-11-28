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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Почему у Вас нет акций Apple?

Идеи: портфель 3.2 5 48
У меня есть
6%
3
Дорого
29%
14
Не интересно
35%
17
Есть выход на Америку
6%
3
Позже куплю
10%
5
А так можно было?
13%
6
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:06

zzzzzz Привет. держишь еще унаф?
Andrew2
 
Повідомлень: 1095
З нами з: 30.06.15
Подякував: 260 раз.
Подякували: 224 раз.
 
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  #<1 ... 2342234323442345
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