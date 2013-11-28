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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Идеи: портфель 3.3 5 50
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Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:06

zzzzzz Привет. держишь еще унаф?
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:17

  PS4 написав:
  GTS написав:
  PS4 написав:кто то покупал акции эпл на УБ?

Кто-то покупал.

А в чём вопрос?


вопрос в том, как дивы получали? что то нужно заполнять?


Дивы распределяются через депозитарную систему Украины. По налогам не посдкажу.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:47

  zzzzzz написав:Похоже протащат этот схематоз

давно пора поставить точку
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:16

  Andrew2 написав:zzzzzz Привет. держишь еще унаф?

Держу. За 2019 сделок с акциями НОЛЬ )))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:24

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Похоже протащат этот схематоз

давно пора поставить точку


Если Нафтогаз не заплатит до 1 апреля 15 млрд.грн, 2 млрд.кубов газа перейдут в собственность Укрнафты. По текущим ценам 5700 грн з ПДВ , это 11,4 млрд.грн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:39

ЮНАФ

Котирування на 12:21:37

Купівля
(обсяг) Ціна
500 135,0
200 139,5
300 140,0
1 000 140,1
150 141,0

Продаж
Ціна (обсяг)
171,6 350
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:45

zzzzzz
готовы тебе продать тысченку за 162,5 :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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