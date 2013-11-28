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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 03 лют, 2020 13:06
zzzzzz Привет. держишь еще унаф?
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Andrew2
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Додано: Пон 03 лют, 2020 16:17
PS4 написав: GTS написав: PS4 написав:
кто то покупал акции эпл на УБ?
Кто-то покупал.
А в чём вопрос?
вопрос в том, как дивы получали? что то нужно заполнять?
Дивы распределяются через депозитарную систему Украины. По налогам не посдкажу.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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GTS
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Додано: Пон 03 лют, 2020 17:47
zzzzzz написав:
Похоже протащат этот схематоз
давно пора поставить точку
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Пон 03 лют, 2020 19:16
Andrew2 написав:zzzzzz
Привет. держишь еще унаф?
Держу. За 2019 сделок с акциями НОЛЬ )))))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 03 лют, 2020 19:24
Yuri_T написав: zzzzzz написав:
Похоже протащат этот схематоз
давно пора поставить точку
Если Нафтогаз не заплатит до 1 апреля 15 млрд.грн, 2 млрд.кубов газа перейдут в собственность Укрнафты. По текущим ценам 5700 грн з ПДВ , это 11,4 млрд.грн.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 05 лют, 2020 12:39
ЮНАФ
Котирування на 12:21:37
Купівля
(обсяг) Ціна
500 135,0
200 139,5
300 140,0
1 000 140,1
150 141,0
Продаж
Ціна (обсяг)
171,6 350
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 05 лют, 2020 13:45
zzzzzz
готовы тебе продать тысченку за 162,5
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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