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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:07
Yuri_T написав:zzzzzz
готовы тебе продать тысченку за 162,5
Да у самого хватает. Ты решил почем будешь свое продавать ?
Живите своим умом!
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