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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:07

  Yuri_T написав:zzzzzz
готовы тебе продать тысченку за 162,5 :mrgreen:

Да у самого хватает. Ты решил почем будешь свое продавать ? :D
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 22:16

  joik написав:
  Счастливый написав:Меняю картошку на акции укрнафта


Вообще ничего не вижу в акции Укрнафты ни ликвидности на дивидентой доходности ни инвестиционой составляющей
И вот интересный момент который исчез из информационного поля - Договор между тремя нерезами и державой Украина в особе Юли как бы действует или разорван судами что то такое было
Если действует то по ходу роздеребанят емитента и акции даже спекульнуть не успеют
Акции укрнафты продукт только украинский и держать акции могут только искушенные инсайдеры

Если сделка между укрнафтой и Нафтогазом состоится, а мы сейчас близки к этому , вероятность 90%. То прибыль за 2020 будет около 15 ярдов , и соответственно дивы могут быть до 300 грн на акцию + 100 грн за 2018 год
reestr
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 22:40

  reestr написав:
  joik написав:
  Счастливый написав:Меняю картошку на акции укрнафта


Вообще ничего не вижу в акции Укрнафты ни ликвидности на дивидентой доходности ни инвестиционой составляющей
И вот интересный момент который исчез из информационного поля - Договор между тремя нерезами и державой Украина в особе Юли как бы действует или разорван судами что то такое было
Если действует то по ходу роздеребанят емитента и акции даже спекульнуть не успеют
Акции укрнафты продукт только украинский и держать акции могут только искушенные инсайдеры

Если сделка между укрнафтой и Нафтогазом состоится, а мы сейчас близки к этому , вероятность 90%. То прибыль за 2020 будет около 15 ярдов , и соответственно дивы могут быть до 300 грн на акцию + 100 грн за 2018 год



И -100 за 2019 :D :D
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 23:08

Убыточные годы у нас обычно игнорируют :)
И там не -100 , а максимум -40 будет
reestr
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 08:15

Re: Идеи: портфель

+ Стокгольм либо мировое в 2020)))
Счастливый
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 10:05

reestr Мне вот любопытно, а кто помешает эту прибыль не отдебиторить как всегда?)
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:43

Кто-то подключался к торгам через Фридом-Финанс, как терминал? Что-то я видел несколько котировок 10 акций по Укрнефти и Донбасэнего-скорей всего физ.лица. Остальные котировки в основном двусторонние и не много, что и были до запуска интернет-трейдинга.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:37

  Бывалый написав:Кто-то подключался к торгам через Фридом-Финанс, как терминал? Что-то я видел несколько котировок 10 акций по Укрнефти и Донбасэнего-скорей всего физ.лица. Остальные котировки в основном двусторонние и не много, что и были до запуска интернет-трейдинга.


Мне тоже интересно по Фридом и интернет трейдингу
Как работает
есть ли разница от Квика вообще какая платформа
Откликнитесь кто юзает Фридом и платформу
joik
 
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