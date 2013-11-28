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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:07
Yuri_T написав:zzzzzz
готовы тебе продать тысченку за 162,5
Да у самого хватает. Ты решил почем будешь свое продавать ?
Живите своим умом!
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Додано: Сер 05 лют, 2020 22:16
joik написав: Счастливый написав:
Меняю картошку на акции укрнафта
Вообще ничего не вижу в акции Укрнафты ни ликвидности на дивидентой доходности ни инвестиционой составляющей
И вот интересный момент который исчез из информационного поля - Договор между тремя нерезами и державой Украина в особе Юли как бы действует или разорван судами что то такое было
Если действует то по ходу роздеребанят емитента и акции даже спекульнуть не успеют
Акции укрнафты продукт только украинский и держать акции могут только искушенные инсайдеры
Если сделка между укрнафтой и Нафтогазом состоится, а мы сейчас близки к этому , вероятность 90%. То прибыль за 2020 будет около 15 ярдов , и соответственно дивы могут быть до 300 грн на акцию + 100 грн за 2018 год
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reestr
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Додано: Сер 05 лют, 2020 22:40
reestr написав: joik написав: Счастливый написав:
Меняю картошку на акции укрнафта
Вообще ничего не вижу в акции Укрнафты ни ликвидности на дивидентой доходности ни инвестиционой составляющей
И вот интересный момент который исчез из информационного поля - Договор между тремя нерезами и державой Украина в особе Юли как бы действует или разорван судами что то такое было
Если действует то по ходу роздеребанят емитента и акции даже спекульнуть не успеют
Акции укрнафты продукт только украинский и держать акции могут только искушенные инсайдеры
Если сделка между укрнафтой и Нафтогазом состоится, а мы сейчас близки к этому , вероятность 90%. То прибыль за 2020 будет около 15 ярдов , и соответственно дивы могут быть до 300 грн на акцию + 100 грн за 2018 год
И -100 за 2019
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 05 лют, 2020 23:08
Убыточные годы у нас обычно игнорируют
И там не -100 , а максимум -40 будет
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reestr
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Додано: Чет 06 лют, 2020 08:15
+ Стокгольм либо мировое в 2020)))
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Счастливый
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Додано: Чет 06 лют, 2020 10:05
reestr Мне вот любопытно, а кто помешает эту прибыль не отдебиторить как всегда?)
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Аспирант1
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Додано: Чет 06 лют, 2020 11:43
Кто-то подключался к торгам через Фридом-Финанс, как терминал? Что-то я видел несколько котировок 10 акций по Укрнефти и Донбасэнего-скорей всего физ.лица. Остальные котировки в основном двусторонние и не много, что и были до запуска интернет-трейдинга.
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Бывалый
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Додано: Чет 06 лют, 2020 12:37
Бывалый написав:
Кто-то подключался к торгам через Фридом-Финанс, как терминал? Что-то я видел несколько котировок 10 акций по Укрнефти и Донбасэнего-скорей всего физ.лица. Остальные котировки в основном двусторонние и не много, что и были до запуска интернет-трейдинга.
Мне тоже интересно по Фридом и интернет трейдингу
Как работает
есть ли разница от Квика вообще какая платформа
Откликнитесь кто юзает Фридом и платформу
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joik
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