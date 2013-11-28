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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:07
Yuri_T написав:zzzzzz
готовы тебе продать тысченку за 162,5
Да у самого хватает. Ты решил почем будешь свое продавать ?
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Додано: Сер 05 лют, 2020 22:16
joik написав: Счастливый написав:
Меняю картошку на акции укрнафта
Вообще ничего не вижу в акции Укрнафты ни ликвидности на дивидентой доходности ни инвестиционой составляющей
И вот интересный момент который исчез из информационного поля - Договор между тремя нерезами и державой Украина в особе Юли как бы действует или разорван судами что то такое было
Если действует то по ходу роздеребанят емитента и акции даже спекульнуть не успеют
Акции укрнафты продукт только украинский и держать акции могут только искушенные инсайдеры
Если сделка между укрнафтой и Нафтогазом состоится, а мы сейчас близки к этому , вероятность 90%. То прибыль за 2020 будет около 15 ярдов , и соответственно дивы могут быть до 300 грн на акцию + 100 грн за 2018 год
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reestr
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Додано: Сер 05 лют, 2020 22:40
reestr написав: joik написав: Счастливый написав:
Меняю картошку на акции укрнафта
Вообще ничего не вижу в акции Укрнафты ни ликвидности на дивидентой доходности ни инвестиционой составляющей
И вот интересный момент который исчез из информационного поля - Договор между тремя нерезами и державой Украина в особе Юли как бы действует или разорван судами что то такое было
Если действует то по ходу роздеребанят емитента и акции даже спекульнуть не успеют
Акции укрнафты продукт только украинский и держать акции могут только искушенные инсайдеры
Если сделка между укрнафтой и Нафтогазом состоится, а мы сейчас близки к этому , вероятность 90%. То прибыль за 2020 будет около 15 ярдов , и соответственно дивы могут быть до 300 грн на акцию + 100 грн за 2018 год
И -100 за 2019
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Додано: Сер 05 лют, 2020 23:08
Убыточные годы у нас обычно игнорируют
И там не -100 , а максимум -40 будет
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reestr
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Додано: Чет 06 лют, 2020 08:15
+ Стокгольм либо мировое в 2020)))
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Счастливый
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Додано: Чет 06 лют, 2020 10:05
reestr Мне вот любопытно, а кто помешает эту прибыль не отдебиторить как всегда?)
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Аспирант1
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Додано: Чет 06 лют, 2020 11:43
Кто-то подключался к торгам через Фридом-Финанс, как терминал? Что-то я видел несколько котировок 10 акций по Укрнефти и Донбасэнего-скорей всего физ.лица. Остальные котировки в основном двусторонние и не много, что и были до запуска интернет-трейдинга.
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Бывалый
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Додано: Чет 06 лют, 2020 12:37
Бывалый написав:
Кто-то подключался к торгам через Фридом-Финанс, как терминал? Что-то я видел несколько котировок 10 акций по Укрнефти и Донбасэнего-скорей всего физ.лица. Остальные котировки в основном двусторонние и не много, что и были до запуска интернет-трейдинга.
Мне тоже интересно по Фридом и интернет трейдингу
Как работает
есть ли разница от Квика вообще какая платформа
Откликнитесь кто юзает Фридом и платформу
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joik
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Додано: Чет 06 лют, 2020 19:57
“Райффайзен Банк Аваль” показал 4,8 млрд гривен чистой прибыли.
“Райффайзен Банка Аваль” по итогам работы в 2019 году получил прибыль в сумме 4,75 млрд грн, по сравнению с 5,09 млрд грн в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные отчетности банка, передает Finbalance.
Заявленный банком показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 января 2020 года составил 19,13% (требование НБУ — не менее 10%).
По результатам стресс-теста, проведенного в 2019 году, “Райффайзен Банк Аваль” не нуждался в дополнительном капитале.
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sansey
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Додано: Чет 06 лют, 2020 20:29
Прокуратура міста Києва
20 мин. ·
ПРОКУРАТУРОЮ МІСТА КИЄВА РОЗПОЧАТО ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗА ФАКТОМ ПОСТАНОВЛЕННЯ НЕЗАКОННОГО СУДОВОГО РІШЕННЯ ПРО ЗАБОРОНУ ПРИВАТИЗАЦІЇ ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО»
Прокуратурою міста Києва розпочато кримінальне провадження за фактом постановлення суддею господарського суду міста Києва завідомо неправосудного рішення.
Встановлено, що у рамках розгляду позову суб’єкта господарювання суддею господарського суду міста Києва за заявою позивача було ухвалено рішення про забезпечення позову шляхом заборони Фонду державного майна України вживати будь-які дії з приватизації ПАТ «Центренерго».
Вказане рішення було постановлено судом всупереч правових висновків Верховного Суду, який вже висловив позицію з цього приводу, зокрема, про те, що заборона проведення приватизації ПАТ «Центренерго» суперечить вимогам процесуального законодавства та є заходом, неспівмірним із заявленими позовними вимогами.
У зв’язку із наведеним, прокуратурою міста Києва внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 375 КК України (Постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови).
Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.
Прес-служба прокуратури міста Києва
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