sansey написав:“Райффайзен Банк Аваль” показал 4,8 млрд гривен чистой прибыли.
“Райффайзен Банка Аваль” по итогам работы в 2019 году получил прибыль в сумме 4,75 млрд грн, по сравнению с 5,09 млрд грн в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные отчетности банка, передает Finbalance.
Заявленный банком показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 января 2020 года составил 19,13% (требование НБУ — не менее 10%).
По результатам стресс-теста, проведенного в 2019 году, “Райффайзен Банк Аваль” не нуждался в дополнительном капитале.
Спасибо.
Это лучше ожиданий (в 4,2 млрд. грн.).
Если решат направить 70% на дивы, тогда это 5,4 коп. на акцию.
При текущей рыночной цене (после вычета налогов и военного сбора) это 13% годовых.
Лучше, чем ОВГЗ