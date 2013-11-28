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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:46
sansey написав:
“Райффайзен Банк Аваль” показал 4,8 млрд гривен чистой прибыли.
“Райффайзен Банка Аваль” по итогам работы в 2019 году получил прибыль в сумме 4,75 млрд грн, по сравнению с 5,09 млрд грн в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные отчетности банка, передает Finbalance.
Заявленный банком показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 января 2020 года составил 19,13% (требование НБУ — не менее 10%).
По результатам стресс-теста, проведенного в 2019 году, “Райффайзен Банк Аваль” не нуждался в дополнительном капитале.
Спасибо.
Это лучше ожиданий (в 4,2 млрд. грн.).
Если решат направить 70% на дивы, тогда это 5,4 коп. на акцию.
При текущей рыночной цене (после вычета налогов и военного сбора) это 13% годовых.
Лучше, чем ОВГЗ
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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GTS
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:39
Два останні роки максимальна ціна авалю перед дивідендами на 37 коп.зупинялась. Але, тільки в цьому році дохідність овдп на рівні 10%. Якщо двд будуть хоча б на рівні минулорічних, то є підстави очікувати вищої ціни.
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Філ
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:34
Філ написав:
Два останні роки максимальна ціна авалю перед дивідендами на 37 коп.зупинялась. Але, тільки в цьому році дохідність овдп на рівні 10%. Якщо двд будуть хоча б на рівні минулорічних, то є підстави очікувати вищої ціни.
Сегодня на закрытии был бид по 38 ( 250 тыс акций) и акс по 39 ( 250 тыс)
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 08 лют, 2020 10:56
GTS написав: sansey написав:
“Райффайзен Банк Аваль” показал 4,8 млрд гривен чистой прибыли.
“Райффайзен Банка Аваль” по итогам работы в 2019 году получил прибыль в сумме 4,75 млрд грн, по сравнению с 5,09 млрд грн в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные отчетности банка, передает Finbalance.
Заявленный банком показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 января 2020 года составил 19,13% (требование НБУ — не менее 10%).
По результатам стресс-теста, проведенного в 2019 году, “Райффайзен Банк Аваль” не нуждался в дополнительном капитале.
Спасибо.
Это лучше ожиданий (в 4,2 млрд. грн.).
Если решат направить 70% на дивы, тогда это 5,4 коп. на акцию.
При текущей рыночной цене (после вычета налогов и военного сбора) это 13% годовых.
Лучше, чем ОВГЗ
Посчитал, удивительно, но цифры показывают в последние 2 года доходнее владеть Аваль если меть пакет от 200 000шт. чем ОВГЗ, еще конечно временной горизонт. Если Аваль отсквизят, дивидендная доходность исчезнет, тогда те кто зашел в 17-18 году в ОВГЗ от милиона гривен припевают.
Пост фактум получется что с 17 года и те кто в ОВГЗ и те кто в Авале с приличными пакетами получили больше 10% годовых что выше чем доходность в Европе и США, имеется ввиду физ лицо-инвестор.
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joik
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